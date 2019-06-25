赴美探孫也能洗腎 透析旅遊助圓夢

2019-06-25

記者王善嬿／嘉市報導

嘉義市一名60歲張姓婦人，因罹患糖尿病、高血壓，腎臟功能每況愈下，3年前定期到衛生福利部嘉義醫院洗腎治療，因一週須洗腎3次、出遠門不易。今年2月她因孫子將上小學，希望到美國一遊，嘉義醫院評估她的病況後，協助家屬聯繫當地洗腎中心，利用「透析旅遊」讓她治療不間斷、一圓夢想。

張婦上月底結束旅遊返台表示：「沒想到真的能完成和兒孫相聚的心願，再也不怕出國了。」十分感謝醫療團隊的協助。

她表示，兒女在美國工作、定居，未罹病前，她常到美國探望兒女，3年前因要洗腎治療，無法時常赴美與兒孫相見、飽受相思之苦。

衛福部嘉義醫院腎臟內科醫師顏正杰與血液透析團隊是以「透析旅遊」為張婦想辦法，首先評估張婦是否適合長途飛行，然後由社工聯繫家屬，申請芝加哥當地洗腎中心，雙方院所透過視訊與電子郵件，交換病患包含重要共病症、肝炎狀態、目前使用藥物名稱、平均脫水量、透析液成分等資料。

顏正杰說，張婦的兒女在美國替她保險，因此她出國3個月期間還跨州旅遊，自費金額約一萬元台幣。

顏正杰表示，洗腎患者需要持續的治療維持身體機能，而旅遊可舒緩患者的身心狀況，因此協助腎友設計的透析旅遊可以幫助他們圓夢。

不過，出國前，患者須先評估自身病況，並慎選旅遊地點，如美國、日本、韓國及中國一線城市，醫療品質較良好。此外飲食避免過鹹、甜或鉀離子含量高的食物，也可請醫師開立緊急用藥，旅遊中如有洗腎，記得向該透析院所申請洗腎紀錄影本與繳費收據正本，返國可向健保署申請費用。

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