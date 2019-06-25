台大雲林分院 首例試管嬰兒滿月了

2019-06-25

記者詹士弘／雲林報導

台大醫院雲林分院去年6月成立生殖醫學中心，今年5月就順利誕生該院第一例試管嬰兒，院方昨天邀請家長與滿月寶寶回娘家，分享該院第一例試管嬰兒誕生的喜悅。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，生殖醫學中心耗資千萬元成立，至今已有17對夫妻進行試管療程，已有10對成功懷孕，其中吳小姐是第一個成功案例，第二例也於上週六產下一對雙胞胎；另生殖中心也提供凍卵服務，目前已成功完成兩例凍卵療程，接受凍卵的女性分是38及39歲。

台大雲林分院婦產部主治醫師楊博凱表示，吳小姐結婚多年，第一胎也是試管嬰兒，之後雖然曾嘗試自然懷孕及人工授精，但都以流產或子宮外孕收場，由於吳小姐是台大雲林醫院的護理師，生殖醫學中心成立後，她因緣際會下成為台大雲林分院第一位接受試管療程的病患，也順利產下一名2800公克的男嬰。

「孩子是上天賜予的禮物，很幸運。」吳小姐昨天表示，第一胎也是試管嬰兒，是在彰化接受療程，之前嘗試懷第二胎，但失敗了5、6次，很高興能在雲林生下第二個孩子。

楊博凱表示，女性超過35歲以後做試管嬰兒，成功懷孕的機率就迅速下降，30歲接受試管嬰兒療程，成功率可達6至8成，不過到了40歲，成功率降到2成，若有需要，應及早規劃。

另現代社會普遍晚婚，凍卵需求提升，建議婦女不要年齡太大才凍卵，因為年輕時，一次排卵可達20顆，但隨著年齡，每次排卵數會愈來愈少，到醫院凍卵的兩個案年齡都在35歲以上，凍卵都在5顆以下，如果超過40歲，可能只有1到2顆。

台大雲林分院表示，試管嬰兒及凍卵都需自費，其中凍卵每次收費8到12萬元；試管療程的收費則略低於台大本院收費標準。

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