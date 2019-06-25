打籃球釀腰椎間盤突出 內視鏡手術解痛

2019-06-25

文／陳建民、陳旻渝

雲林縣15歲的鍾姓少年，因時常打籃球跌撞在地，一年前開始腰痛、右腳麻木，當時選擇服藥、復健、拔罐、推拿等保守性治療，近幾月症狀沒有好轉，反而更惡化，右腳疼痛指數高達9分（滿分10分），疼痛導致無法專心課業，在媽媽陪同下，到神經外科門診求治。

經核磁共振檢查顯示，患者的腰椎第4節及第5節椎間盤突出，壓迫到右側神經，才導致坐立難安。

由於少年近期將準備考試，家長為縮短其住院天數，決定接受復原較快的「經皮脊椎內視鏡手術」，手術前後僅約半小時且傷口不到一公分，術後原本腳痛的問題完全解決，住院兩天就出院，隔天返回學校生活。

造成青少年腰椎椎間盤突出最常見的原因就是外傷，在從事球類運動、溜冰等運動時，彎腰、跌撞等動作，對椎間盤的壓力及脊椎旁肌肉的負荷最大，因椎間盤是脊椎骨間用來緩衝力量的軟骨，長期受力過大，易造成突出而壓迫周圍神經。

「經皮脊椎內視鏡手術」僅需局部麻醉，清醒之下手術，手術過程將0.7公分內視鏡放進脊椎內，藉由內視鏡影像系統直接看到病灶，利用微創器械，夾取及切除突出的椎間盤組織，術中不需要切除肌肉組織、韌帶及骨頭，所以破壞小、恢復快。

但內視鏡手術並非所有脊椎病人都適用，建議還是需經脊椎外科醫師的評估、檢查，相互討論，才能擬訂適當的治療計畫。

近期腰椎椎間盤突出，出現年輕化的趨勢，建議家長、老師必須關注青少年的坐臥姿勢、活動和行為方式，如發現不當之處，應及時給予孩子幫助和指導，以做好對腰椎間盤突出症的預防。

（作者分別為彰化基督教醫院微創及脊椎內視鏡手術中心主任、外科個案管理師）

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