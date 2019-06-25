醫師看診 竟問「你性向正常嗎」

2019-06-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕張姓男子到陽明大學附設醫院蘭陽院區求診，卻無端被診間醫師詢問「性（傾）向正不正常」，並稱「若不正常，內視鏡要多消毒五分鐘」；醫師提問讓張男傻眼，認為性向與病情無關，醫師問題非常不專業，「我是被霸凌嗎？」陽大附醫對醫師如此發言表示歉意，強調會加強醫療人員溝通訓練。

「性向不正常 內視鏡多消毒五分鐘」

張男日前因臉部出現腫脹，到陽大附醫耳鼻喉專科求診，由郭姓女主治醫師負責看診，診斷為唾液腺問題，非淋巴腺有異常，讓張男鬆口氣。未料，執行完內視鏡檢查後，醫師突然詢問張男：「性向正常不正常？」還追問「你性向是正常的嗎？」

張男聞言嚇一跳，鎮定回應：「我不會說正常不正常。」再問：「這跟看診內容有關嗎？」醫師竟回稱：「若性向不正常，內視鏡會多消毒五分鐘。」還說：「我是為了下一個病人好，沒有其他意思。」張男事後將整個過程貼上臉書，醫師行為引起網友抨擊，認為已涉及性別歧視。

張男昨受訪說，看診過程醫師態度客氣，沒想到提問如此「不專業」。張男質疑，性向與病情無關，且內視鏡都應該完全消毒，醫師的問題讓他感到很不舒服。

院方致歉︰會加強醫師性平觀念

陽大附醫代回應表示，醫師看診溝通用語造成困擾，院方及醫師本人致上最深歉意，未來會再加強性平觀念及溝通的教育訓練。至於內視鏡消毒程序，均依照衛福部「侵入性醫療感染管制作業建議」辦理，符合高層次消毒規範，與性向、性別完全無關。

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