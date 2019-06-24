筍子含氰酸 煮熟就能去毒性

2019-06-24

記者謝介裕／南投報導

近期網路上流傳「筍子未煮熟，可能會導致『氰酸』中毒」的相關訊息，引發不少民眾關注。對此，衛福部南投醫院營養師黃淑敏指出，未成熟的竹筍或是筍尖部分，的確含有「氰酸」，因此民眾在挑選筍子時，最好選擇成熟的產品，而且一定要煮熟才能食用。

南投縣竹山鎮堪稱是「竹筍大鎮」，8成以上的人，都是靠種植竹筍及其相關附加價值產品為生，種植品種包括孟宗竹、麻竹、 桂竹、綠竹等，一年四季都有筍子可採收食用。

竹山鎮長陳東睦說，竹筍對竹山鎮內的大小鎮民來說，是極為重要的農作物，如今網傳吃筍可能會中毒，儘管社區民眾、筍農都不相信，但也希望能有專家說清楚、講明白，以解大家心中的不安及疑惑。

黃淑敏解釋，未成熟的竹筍或是筍尖部分，的確含有「氰酸」，所以民眾在挑選筍子時，最好選擇成熟的產品，而且一定要煮熟才能食用。

此外，建議民眾在料理筍子時，除了不能心急外，也提供一個烹煮竹筍的小撇步，首先將竹筍外殼完全去除、洗淨，放入冷水中，開中火煮至水滾，切換小火續煮20至25分鐘，然後將火關上，待溫度稍涼後，再打開鍋蓋，如此悶燒的做法，不僅筍子的甜味不會流失，還可大大降低氰化物的毒性。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍也表示，竹筍富含膳食纖維、微量元素，且低脂、低糖，紅燒、涼拌皆適宜，可說是大人、小孩都喜愛的美食，相信只要仔細挑選並小心烹煮，無須太過恐慌或擔憂中毒問題。

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