《愛肝加油站》減重、運動、少油糖 脂肪肝可逆轉

2019-06-24

文／許金川

Q：我的兒子32歲，是室內設計師，常趕案子熬夜，三餐不正常，最近我看他好像很疲倦，帶他去健檢中心抽血及超音波檢查，發現他除了有中、重度的脂肪肝外，肝指數GOT、GPT也高到100多，此外，膽固醇、尿酸全部都偏高，因為我的先生肝硬化，實在很擔心兒子也會跟他一樣，請問我們該怎麼辦？

A：引起肝細胞發炎、壞死，肝指數GOT、GPT升高的原因眾多，脂肪肝是其中一個常見的原因，此外，B肝或C肝病毒或是飲酒，或是有服用藥物或保健食品，甚至自體免疫問題，也都可能會導致肝指數高起來。

您的兒子日前檢查的肝指數及膽固醇都偏高，腹部超音波又有中、重度脂肪肝，如果他本身沒B、C肝帶原，也沒用藥或飲酒，那麼脂肪肝應該是引起他肝指數異常升高的主因。脂肪肝主要是吃得多、動得少，熱量沒有消耗掉，過量的三酸甘油脂貯存在脂肪細胞，進而堆積在人體化學工廠─肝臟，使得肝細胞胖胖、油油的，形成嚴重程度不一的脂肪肝。

隨著飲食西化且越來越精緻，現今患有脂肪肝的比例也越來越高。有了脂肪肝，表示體內有多餘的脂肪，除了在肝內貯存外，也會貯存在心血管及腦血管，埋下日後心血管及腦血管疾病的病因。若只是單純脂肪肝，肝臟沒有發炎，對肝臟本身沒什麼大傷害，但如果脂肪肝又合併有脂性肝炎，肝指數高起來，就要小心了，長期下來有可能由肝炎進展至肝纖維化，甚至肝硬化，屆時罹患肝癌的風險也高出許多。

不過，只要改善引起脂肪肝的根本原因，脂肪肝是可以逆轉的，減重、規律運動、飲食少油、少糖是擺脫脂肪肝的三大重點，因此，若能遵循以上原則，您兒子的膽固醇或尿酸應該都會逐漸下降，脂肪肝也會隨之減輕，肝指數亦會跟著恢復正常。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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