孕期控制體重 妊娠紋不上身

2019-06-24

文／王綺嫻

妊娠紋或生長紋，都是皮膚真皮層被撐開所致。產生妊娠紋的原因可分為遺傳、荷爾蒙、結締組織的變化，以及皮膚對於物理性拉扯撐開的後續反應。

妊娠紋的外觀分為兩階段，一開始是平坦或微凸的紅色線條，之後會漸漸變成平坦或微微凹陷的白色線條。在顯微鏡下可以發現，妊娠紋部位皮膚內的彈性纖維溶解，且被巨噬細胞吸收代謝，紅色階段有增生的微細血管，白色階段的切片表現與疤痕相似。妊娠紋及生長紋的病理變化都在真皮層，因此不論要預防或治療，藥物或雷射能量要到達真皮層內才有效果。

懷孕一定會有妊娠紋嗎？妊娠紋是懷孕婦女第二常見的皮膚變化。約有6到9成的孕婦會有程度不一的妊娠紋，在懷孕7至9個月時最為常見。外觀是在下腹部、胸部、臀部、大腿及手臂等部位出現線狀的變化。懷孕時真皮層內彈性纖維受到荷爾蒙影響，在皮膚伸展及撐開時，變得容易斷裂及溶解。

哪些族群比較容易出現明顯的妊娠紋呢？研究指出，20歲之前懷孕、懷孕中身體質量指數（即BMI，以公斤為單位的體重除以公尺為單位的身高的平方）大於30（kg/m²）、孕期中體重增加較多、媽媽或姊妹有妊娠紋，以及肚圍較大的孕婦比較容易出現妊娠紋。

預防妊娠紋最具經濟效益的方法就是控制體重。計畫懷孕時就控制體重，維持BMI在18.5及24之間，並控制孕期中體重增加的總量及速度。

研究指出，孕期中BMI大於30的孕婦和BMI小於25的孕婦相比，BMI大於30的孕婦產生妊娠紋的機會增加2.5倍。媽媽和姊妹有妊娠紋的孕婦，產生妊娠紋的機會是沒有家族史孕婦的兩倍，因此媽媽和姊妹有妊娠紋的孕婦，應該更積極控制懷孕前及懷孕中的體重。

（作者為恩主公醫院皮膚科主任）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法