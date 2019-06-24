雞排牽線 清大才女嫁給高職夜校生

2019-06-24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕真愛雞排！清大經濟系才女嫁給高職夜校生！

在清大夜市賣炭烤雞排的陳國斌，與母親研究出獨特的風味醬料，讓饕客趨之若鶩，其中清大經濟系學生林欣瑩更幾乎天天報到，最後甚至嫁給陳國斌，母子與夫妻共同努力，迄今海內外已有二十多家分店，無論事業與愛情，這對真愛雞排的夫妻都寫下了奇「雞」！

陳國斌的母親詹明華早年喪夫，全家經濟重擔落在肩上，一九九九年尋覓到清大夜市一處三分之一坪小攤而賣起雞排。為貼補家用，孝順的陳國斌選擇就讀附近的光復高中資訊科夜補校，白天則在日本料理店工作。

料理師傅見陳國斌這麼拚，便傳授研製醬料的秘技，加上他個人不斷微調的心得，母子認為一般炸雞排誰都會，但雞排如能配上醬汁，再放進炭火中烤，研發出足以讓消費者驚艷的口感，因此造就出引發排隊風潮的「家鄉炭烤雞排」，就此打開知名度。

二○○二年在排隊隊伍中，有名清秀的清大經濟系學生林欣瑩，陳國斌發現她幾乎天天報到，還常帶同學捧場，二人因此熟識，後來店內缺人手，林欣瑩進入幫忙，二人朝夕相處而培養出堅定愛情，幾年後修成正果。母親詹明華對這位當初棄台大選擇清大，又在夜市能看中自己兒子的高材生媳婦，直誇「媳婦漂亮又肯吃苦，兒子不知是哪修來的福氣！」

陳國斌說，自己原想再讀書充實學歷，但工作太忙，至今仍是一個小缺憾，每次看到老婆忙進忙出，很不捨，但夫妻感情也因此更甜蜜。林欣瑩則覺得老公認真打拚事業，深覺「沒有嫁錯人」。

曾教過陳國斌數學的光復高中校長黃敦煌，對陳國斌的認真打拚也讚譽有加，同樣畢業於清大的他更不時虧陳國斌說，「你是怎樣騙走我學妹的？」

黃敦煌說，在媽媽與妻子的扶持下，陳國斌的雞排事業一飛沖天，日前更在城隍廟旁開新店面，台積電最高紀錄就曾一次叫外送一千份雞排。有顧客「一試銷魂」紛紛要求加盟，目前全台已有二十家分店，甚至在美國芝加哥都能吃到台灣味的清大夜市炭烤雞排，讓遊子也能一解思鄉之情！

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