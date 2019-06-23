減重大作戰 醫病攜手對抗

2019-06-23

文／余宜叡

高血脂長期用藥的黃姓夫妻，最近體重一直上升，兩位BMI超過30，已達肥胖的標準，收縮壓也快超過140mmHg，幾乎達到用藥標準。在溝通討論減重的重要性和必要性後，醫師提供飲食、運動或藥物3種減重選擇，同時給予專業的建議和分析，患者最後選擇採取飲食控制。

醫師首先轉介夫妻進行營養諮商，找出飲食上的問題點，進行飲食控制。一週後，夫妻回診各減1.2公斤的體重，患者既驚訝又高興，並了解原來只要針對個人化的飲食問題有效調整替換，體重就能有這麼大的變化，重點是不用餓肚子，並維持良好的生活飲食品質，體重還是可以降下來！

飲食運動為主 藥物為輔

婚後，快多胖出一個人體重的崔女士，不到50歲，但BMI就已經快40，屬於過度肥胖，已達建議手術標準。但在醫師說明手術的相關費用和後續要注意的事情後，崔女士希望以不動刀的方式減重。醫師經由分析崔女士運用飲食、運動、藥物減重的優缺點後，崔女士選擇藥物。因為在實際生活上，她忙到根本沒有時間運動；飲食部分，她也不忌口，所以她選擇先用藥物控制。用藥一年之後，減重30%，她很滿意目前用藥物控制體重方式，不過隨著停滯期的出現，她開始考慮飲食和運動的加強。

病態性肥胖才採手術

體重的控制是忙碌的現代人常需面對的挑戰，在醫學建議上主要以飲食和運動為主，藥物是輔助用的，也經常伴隨一定的副作用和費用。

手術則是針對病態型肥胖或過度肥胖合併糖尿病患者的建議，而且術後還是需要飲食運動控制，手術後並非一勞永逸不會復胖。

建議想要減輕體重的忙碌現代人，可以透過與醫師討論，找出合適的個人化減重方式，讓身體輕一點，疾病少一點，用藥減一點，健康多更多。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法