1天被「電風暴」150次 電燒手術改善

2019-06-23

裝去顫器續命 有些人心室顫動反覆出現

〔記者吳亮儀／台北報導〕李先生去年運動時突然昏倒且不省人事，送急診後發現是心室顫動導致心因性猝死，做電擊搶救後好不容易救回，最後裝了心臟去顫器控制，卻因反覆出現心室顫動，雖靠節律器不斷電擊救命，生活品質大大下降，如今可靠電燒手術有效改善。

台北榮民總醫院心臟內科醫師鐘法博說，心因性猝死是指心跳突然或意外停止，或發生致命性的心室頻脈或心室顫動，導致血流無法供應重要器官，進而死亡。

鐘法博指出，心室心律不整的病患最害怕的是在極短時間內反覆發生心室頻脈或心室顫動，因為一直需要啟動體內的節律器或體外電擊來救治生命，若一天電擊超過三次、每次間隔五分鐘以上，臨床上稱之為「電風暴」。

雖然植入性去顫器可預防心因性猝死，卻無法有效避免心室頻脈和心室顫動發作。鐘法博表示，心律不整的藥物可預防心室頻脈和心室顫動再次發生，但藥效因人而異，且藥物的副作用也可能侷限臨床運用。

一名卅歲年輕人也是因心臟問題，節律器持續偵測到跳動異常而放電，一天之內被「電風暴」高達一五○次；一般病患一天內可能也會被電擊高達廿次到卅次，長久下來心臟會變得脆弱，生活品質大受影響。

鐘法博說，心律不整大多是心臟裡的局部肌肉不正常放電所致，北榮以心導管手術搭配立體定位系統，替這類患者做電氣燒灼手術，燒掉不正常放電的肌肉，可預防約七十五％致命性心律不整發生，至今已替八十一名時常遭「電風暴」的患者完成電燒手術。

醫師提醒，心因性猝死每年奪走二萬三千多條人命，且多達三分之二病例是發生在非心臟病患者身上，提醒肥胖、吸菸、有冠心病史，以及曾有暈倒、心悸等潛在危險族群，務必提高警覺。

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