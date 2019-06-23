簡訊攻勢／有空服想上班 委託取回三寶

2019-06-23

〔記者鄭瑋奇、楊綿傑、周敏鴻／綜合報導〕長榮空服員罷工邁入第四天，桃空職工昨日宣布收取會員的三寶（護照、台胞證、工作證）已達二千份。長榮航空則指出，有參與罷工的空服員，收到是否願意回來上班的簡訊，表達願意回來上班，但擔心遭不正當對待，寫下委託書要請公司代為領回三寶。

工會每10天投票 是否持續罷工

工會秘書長鄭雅菱則說，工會從來沒關閉協商管道，仍呼籲進行理性協商，只是目前未接獲長榮邀請協談，因此持續蒐集證件，會員也做好長期抗戰準備，未來每十天進行一次投票，用民主方式決定罷工是否繼續。

長榮航空前日陸續發出多封簡訊給空服員，指桃空職工突襲罷工後，組員倉促下做出參加罷工決定，經時間沉澱，若願意停止罷工回來服勤，皆可與公司連絡，長榮珍惜每位回心轉意與公司站在同一陣線的組員；空服員向工會取回三寶若有困擾，公司將有專人協助。

長榮航空表示，簡訊發出後陸續收到組員表達願意回來上班訊息，但她們不方便去領取證件，有當事人親自填寫委託書請公司協助向工會領取。基於保護組員立場，公司能提供協助的事情都會去做，也會做好人數及身分保密，讓有意願回來上班組員，不用擔心曝光遭霸凌。

目前長榮總部前維持約四百位空服員靜坐，他們或唱歌、或呼口號激勵士氣並表達訴求外，更不斷向資方喊話：「恢復理性，儘快協商。」

控資方發簡訊 想動搖人心

桃空職工理事廖以勤強調，是資方決定取消航班，才造成旅客不便、地勤人員業務負擔過重，工會只是期盼罷工能喚醒資方好好善待勞工，政府介入協商時，也不應偏袒資方，應秉持公正立場，為勞工主持公道。

廖以勤也批評，「三寶」需空服員本人拿回，資方不斷發簡訊或透過機組員教官等管道，想勸服空服員返回工作崗位，卻又沒有拿回「三寶」的方法，根本是在打心理戰。

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