旅行業火大 擬赴長榮總部抗議

2019-06-23

航空業接連罷工 無辜受累損失大

〔記者楊綿傑、歐素美／綜合報導〕長榮空服員罷工進入第四天，旅行業者也「凍未條」，旅行公會全聯會預告，公會成員醞釀發起五百人前往南崁向罷工空服員及長榮公司表達憤怒，明天公會將討論。

號召500人表達憤怒 明開會討論

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，希望勞資雙方儘快恢復協商，罷工早日落幕，否則接下來暑假行程到底走還是不走？在這場勞資糾紛中，最大受害者就是旅客及旅行業者，但究竟他們何罪之有？

蕭博仁說，近幾年來航空業連續發生罷工事件，已經讓旅遊業者受不了，他已與一些業者聯繫，預計明天開會討論下一步，不排除號召五百人以上到長榮總公司前向罷工空服員及長榮航空抗議。

創新旅行社董事長李奇嶽證實，公會成員都支持要發聲，形式跟具體訴求還在討論。他認為屬公眾利益性的大眾運輸，不應使用「突襲式行動」，畢竟勞資雙方爭議，必須自己去協商，而非把旅客及旅行社當成肉票綁架。

李奇嶽提到，長榮罷工已造成團出不去、領隊工作權受損，團也進不來，導遊、遊覽車、飯店等減少工作，旅行社還要投入人力及金錢去善後，損失龐大。他也痛批，多年以來各界訴求航空業需要「罷工預告期」，但政府及朝野卻始終無作為。

旅行業品質保障協會也建議，應於相關法規及旅遊契約中明定罷工事件所產生問題的責任歸屬，及對旅行社和旅客應盡的責任範圍，同時建立航空機票履約制度。

旅行業者楊淑玲表示，長榮航空訂票嚴格，訂位後三天就需開票，改票、換票都要高額手續費，許多旅客好幾個月前就買好機票「被鎖住」，罷工是否也應提前在兩三個月前告和才合理。

她說，長榮員工爭取權益無可厚非，但大家都是上班族、勞工，誰不辛苦，希望長榮空服員不要持續罷工，讓旅遊食物鏈上的所有人跟著受苦。

長榮航空昨今航班取消及因應狀況

長榮航空與空服員工會20日下午協商破裂，桃園市空服員職業工會宣布下午4時起開始罷工，桃園機場不少旅客行程受阻。（資料照）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法