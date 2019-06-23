林佳龍：勞動法令不夠周全

2019-06-23

長榮空服罷工4天影響近7萬人

〔記者鄭瑋奇、李欣芳、翁聿煌、周敏鴻／綜合報導〕桃園市空服員職業工會罷工今天邁入第四天，預估累計六．六八萬人次旅客受影響，交通部長林佳龍昨天表示，台灣勞動法令規定不夠周全，特別是罷工預告期，這次罷工將做為未來法令修改的重要參考。

據悉，檢討罷工法令，包括是否修法明定罷工預告期，涉及勞動部與交通部相關部會對法規的看法與整合，未來勢必要由行政院進行跨部會整合。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨晚表示，是否明定罷工預告期，目前相關部會各有不同意見，執政黨團立委意見也不一，行政院不會設定立場 ，將廣徵民意再議。

勞動部長許銘春昨晚九點多，前往長榮航空總部慰問罷工空服員，因天空飄雨，她還帶著雨衣給空服員們。她強調：「罷工是不得已的決定，也是辛苦的事情。」許銘春說，罷工是為了爭取更好的勞動條件、飛行安全等，勞動部會積極促成長榮航空勞資雙方坐下來協商，化解歧見。

許銘春說，外界希望政府拉長「罷工預告期」規定等意見，勞動部將納入考慮，未來針對勞資爭議的相關議題討論時，進行整體性的檢討。

行政院長蘇貞昌昨天被問到政府出動軍機協助疏運民眾，是否包括國外航線？蘇貞昌說，軍機疏運民眾是為保護旅客權益，但限於國內離島，不要誇張講到國外去，「在這種時候開玩笑不太好」，他希望勞資雙方儘快坐下來談，政府會用最大力量，來照顧旅客權益，現階段是讓罷工儘速落幕最重要。

林佳龍昨日返抵國門後，隨即主持交通部應變會議。林表示，航空業罷工影響深遠，但台灣勞動法令規定不夠周全，他已一再表達現行法令預告功能不夠明確，特別是罷工預告期，罷工何時開始、結束、能不能罷罷停停、勞動董事能否作為罷工訴求等都應定義清楚。

林佳龍說，民主就是不斷學習，讓制度更完善，這次罷工也能做為未來法令修改的重要參考。

林佳龍表示，勞資協商會由勞動部、地方勞政單位進行第一線協商，交通部全力配合促成，他呼籲勞資雙方換位思考並用同理心，存異求同。

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