無視甲狀腺結節 中年男腫到無法說話

2019-06-22

記者吳亮儀／台北報導

40歲的劉先生5年前因父親重病、且工作壓力大，出現免疫系統失調，頸部腫大，但他不以為意，沒想到腫塊越來越大，就醫才發現是甲狀腺結節，甚至甲狀腺腫瘤的直徑大到13公分，嚴重壓迫氣管。

射頻消融術 適合於良性結節

高雄長庚醫院神經放射診斷科主任林偉哲指出，甲狀腺是位於人體頸部甲狀軟骨下方，在氣管兩旁，形狀像蝴蝶；而甲狀腺結節是指在甲狀腺內的腫塊，可隨吞咽動作隨甲狀腺而上下移動，是臨床常見的病症，可由多種病因引起。

甲狀腺結節有單發性和多發性結節，其大小、位置、質地、功能及其臨床意義各有不同，發病年齡一般大於30歲到40歲，女性多於男性，較大的結節性甲狀腺腫會引起壓迫症狀，出現呼吸困難、吞嚥困難和聲音嘶啞等症狀。

林偉哲表示，國內甲狀腺結節和甲狀腺癌盛行率逐年增加，可能和國內健檢風氣較好、超音波檢查便利有關，臨床來看，甲狀腺病變有9成是良性，僅不到1成是惡性。

若甲狀腺腫塊在1公分以上，多數醫師會建議開刀切除，會在脖子上留下長長一條的「微笑標誌」；但林偉哲說，甲狀腺的作用是分泌人體荷爾蒙，「最好別輕易切掉」。甲狀腺切除後，患者須終生服用荷爾蒙。

腫瘤壓迫氣管 幾乎無法呼吸

林偉哲說，劉先生轉到高雄長庚醫院時，甲狀腺腫瘤直徑已到13公分，講話還得傾斜一邊才能講得稍微清楚，躺著睡覺幾乎沒辦法呼吸，腫瘤已嚴重壓迫氣管。

原本規劃要切除全部的甲狀腺，但最後採取雞尾酒療法，先抽吸甲狀腺囊腫的血液，並注入酒精治療，將甲狀腺囊腫的體積縮小後半年，再採取「甲狀腺射頻消融術」，目前腫瘤幾乎都消除，正評估是否要進行第二次消融術。

長庚醫院解釋，射頻腫瘤消融術是利用交流電誘導電極針周邊組織分子互相摩擦、產生熱量，藉由熱量造成局部組織凝固性壞死，使甲狀腺腫瘤縮小；適合用於良性結節、微小癌以及甲狀腺癌復發的病人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法