大腸癌合併肝轉移 積極治療現生機

2019-06-22

文／林忠葦

42歲的袁先生（化名）是個白手起家的中小企業老闆，從年輕當業務時就有痔瘡、便血的情形。但最近幾個月便血次數增多，他當是痔瘡復發，不以為意；直到最近老是便前腹痛不舒服，感覺大不出來又解不乾淨，才在家人的催促下就醫。

不料大腸鏡一檢查，竟已是晚期大腸癌，再經電腦斷層檢查，更發現已有肝轉移，肝臟內有5、6顆腫瘤，最大的達10餘公分，醫師告訴他是大腸癌末期，袁先生當下如五雷轟頂，眼前一片黑暗。

先讓肝腫瘤縮小後再手術

事業正巔峰，卻被診斷癌症末期，袁先生被轉診過來時垂頭喪氣地問：「還有救嗎？」

的確，以前大腸直腸癌合併肝轉移治療效果並不好，二年存活率幾乎是零，但現在隨著化學治療、標靶藥物及手術的進步，晚期大腸癌的治療效果已經有很大的進步，病人先接受藥物治療縮小腫瘤，再手術切除腫瘤，二年存活率已近60%，肝轉移並不等於癌症末期。

袁先生決定要積極治療，在兩個月的藥物療程之後，肝臟的腫瘤縮小了將近一半，他先接受腹腔鏡手術切除所有肝臟腫瘤，轉移性的肝腫瘤常常不只一顆，手術除了要把所有的腫瘤完全切除乾淨之外，更重要的是要盡量保留健康的肝臟，讓病人可以盡快恢復體力，面對後續的治療。

傳統的肝臟腫瘤切除手術，腹部的傷口長達30-40公分，而且橫向的切口必須切斷所有的腹部肌肉，術後非常疼痛，恢復也很慢。但現在的微創手術，肝臟腫瘤切除只需要幾個1公分的小傷口，出血更少、幾乎不痛、手術後恢復快，袁先生開完刀5天就可出院回家休養，一週後去上班時，完全看不出來是個剛動過大手術的病人。

每兩年進行糞便潛血檢查

大腸直腸癌近年來已成為國人好發癌症的第一位，超過60%的大腸直腸癌病人會轉移到肝臟；肝臟是沉默的器官，當大腸癌轉移到肝臟時，肝臟仍是悶不吭聲，不會顯現任何提醒症狀，因此建議民眾要定期身體健康檢查。

國民健康署有補助50歲以上的民眾，每兩年進行一次糞便潛血檢查，可及早發現大腸直腸癌，早期診斷、早期治療，是戰勝癌症的最好良方。

（作者為秀傳醫療體系癌症醫院副院長）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法