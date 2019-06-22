19年僅2次罷工 學者建議仿美作法

2019-06-22

海島國家 航空業要有罷工預告期

〔記者鄭瑋奇、楊綿傑／綜合報導〕台灣航空業近三年發生三次罷工，都由職業工會主導，超過美國十九年來僅有的兩次罷工。消基會呼籲長榮和旅行社全面負起賠償責任，積極協助旅客簽轉，也呼籲政府訂定合理罷工預告期。長榮大學航運管理系教授黃泰林表示，台灣是海島型國家，對外交通就是靠航空跟海運，航空一斷，靠海運也無法補足運能需求，航空業一定要有罷工預告期。

勞資糾紛可設緊急委員會調解

黃泰林建議參考美國作法，基於鐵路、航空特殊性，美國立有「鐵路勞動法」，專責規範鐵路與航空勞資糾紛處理。鐵路、航空業勞資糾紛必須先進行調解、仲裁，若爭議仍無法解決，可成立緊急委員會進行為期三十天調查，所有方法用盡無解後，才可進行罷工，否則法院得介入禁止罷工。

黃泰林表示，台灣也需要類似專法規範運輸業，當中一定要有罷工預告期，因為運輸業所販售的東西無法當作存貨，其他行業突襲罷工，老闆還可以將物品保存起來；航空罷工當天座位取消就沒了。台灣航空替代性較鐵公路更低，突襲式罷工會讓民眾根本找不到其他方式前往。

開南大學空運管理系副教授盧衍良表示，今天會演變到這個情況，勞動部不作為是最大的問題，像是日支費在勞基法、施行細則都有相關規範，不屬於薪資的一部分，為何歷次協商勞動部、地方勞動局都還放任這個議題繼續下去。

盧衍良表示，航空業這三次罷工，累積影響人次破十萬，公司內部事務，由外部人員來主導，不具代表性。但立法上，勞動部的態度還是關鍵，解鈴還須繫鈴人，相關權責在勞動部身上。

消基會籲長榮和旅行社全面賠償

消基會提到，航空公司罷工、停飛事件，既然不可能全部避免，但大眾運輸驟然停駛，影響及損害民眾權益深鉅，強烈呼籲政府機關應儘速修法明定，涉及大眾運輸及其他公用事業的勞工罷工，應有合理預告期，讓民眾可應變。

長榮空服員罷工持續進行，現場舞台張貼出時間進度。（中央社）

長榮航空新購置的波音787-10夢幻客機，昨日下午空機飛回台灣。（記者朱沛雄攝）

航空業三次罷工概況

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法