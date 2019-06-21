42歲婦拚試管嬰兒 胚胎縮時攝影助好孕

2019-06-21

記者蔡思培／台北報導

42歲的吳太太因卵巢功能不佳，能取得的卵子數有限，做過2次試管嬰兒都失敗，第3次則是子宮外孕，第4次取卵4顆，終於生下女兒；今年她想再生小孩就醫，但卵巢明顯衰退，取得卵子數只剩3顆，在醫師建議下，使用胚胎縮時攝影監控培養箱，胚胎在第3天植入後就成功著床，目前懷孕已滿15週。

持續記錄 大數據選出優質胚胎

台北中山醫院生殖醫學中心醫師黎惠波指出，胚胎縮時攝影監控培養箱可以透過縮時攝影，持續記錄胚胎分裂及早期發育，並結合AI人工智慧，利用大數據使評估標準化，選出優質胚胎。

黎惠波表示，以前培養箱裡面可能放有8個病人的胚胎，每天一個胚胎只能打開看一次，但打開就可能讓胚胎受影響，一天開8次就可能影響分裂發育。現在的縮時攝影監控培養箱體積較小，胚胎都是一人住一間，而且每10到15分鐘可以照一張相、觀察胚胎的過程變化是否正常，並透過大數據進行分析，挑選出最優良的胚胎。

黎惠波說，當高齡、卵巢功能不良、取卵數較少的不孕女性無法進行PGS（胚胎著床前染色體篩檢）篩檢時，可使用胚胎縮時攝影監控培養箱挑選最優良的胚胎植入。如果是取卵數較多、欲進行PGS的患者，也可利用縮時攝影培養箱來挑選分裂正常的胚胎送檢，不需全數胚胎送檢，能減少可觀檢測費用。

中山醫院生殖醫學中心胚胎師李黛君表示，胚胎縮時攝影監控培養箱除了能減少拿出培養箱次數，也能得知胚胎是否正常分裂、細胞數目是否正常、有無碎片等動態變化，可以優先選擇好的胚胎放入母體，增加懷孕率與著床率，並降低流產率。

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