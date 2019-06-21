華航2次罷工損12億 長榮估日損上億

2019-06-21

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮空服員罷工，分析師比較先前華航兩次罷工，除營業面上實際損失約十一．五四億元，二○一六年與桃園市空服員職業工會協商後，空服員外站津貼由每小時三美元調升到五美元及國定假日出勤給付雙倍工資等，估每年增加支出五．五億元；長榮航空依目前取消航班加上員工支援津貼，粗估一日恐損失上億，接下來是暑假旅遊旺季，若罷工持續，下半年營運動能恐下滑。

華航二○一六年空服員罷工期間，股價跌破十元票面後至今，多在十元票面以下遊走；今年機師罷工在農曆年節、股市休市期間，但開市後立即走跌。

依華航資料顯示，空服員罷工期間的二○一六年六月廿四日到六月廿六日，營收減少約三億元，補償旅客及賠償旅行業者損失及所衍生各項支出，估計約兩億元。

今年機師罷工從二月八日到二月十四日，期間營收損失五億元，補償顧客損失及所衍生各項支出，約一．五四億元。華航綜合兩次罷工，營業面實際損失約十一．五四億元。此外，空服員外站津貼由每小時三美元調升至五美元，國定假日出勤給付雙倍工資等，估計每年將增加支出五．五億元。華航坦言，形象及商譽等隱性損失，更無法具體估算。

航空公司罷工，對旅行社衝擊也不小。雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍指出，旅行社受到的損失，可以跟航空公司求償，實際影響有限，但需要動員全公司人力，處理相關事宜，忙到爆。

至於航空貨代方面，中菲行執行長林天送指出，貨代業者與航空公司都是採取合作方式，遇到罷工立即轉到其他航空公司，價格也未必較高，罷工對貨代的影響有限。

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