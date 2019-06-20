中藥自製防蚊包 不再滿身包

2019-06-20

文／邱伯恩

又濕又熱的天氣，蚊蟲肆虐，不少民眾在居家或室外活動時，常被蚊子叮得滿頭包，小孩抓癢抓到雙腳變紅豆冰，更嚴重的是還有人抓到傷口蜂窩性組織炎就醫。而台灣每年5月至10月為日本腦炎流行高峰，更讓民眾討厭蚊子。

常會聽到：「啊，我被咬了，蚊子就喜歡我這種O型血！」「我是A型血，蚊子也愛啊！」

茶包調理體質防蚊

到底哪些人是蚊子的最愛？其實蚊子愛叮什麼人與血型無關，這關乎我們的體質，我們可以依年齡、生活作息與飲食習慣分3類，了解自己體質後，進而靠中藥茶包調理自身來緩解。

◎長期熬夜加班，喜歡夜裡吃消夜、喝啤酒的上班族群：

長期熬夜、作息顛倒，壓力加上睡眠不足，容易產生肝火亢奮，造成身體上隱藏性的慢性發炎，而酒精更促進血液循環、血管擴張，讓蚊子更能輕而易舉大快朵頤。

●清暑涼肝茶：山楂10g、石斛10g、薄荷5g、菊花5g，用300-500ml開水沖泡後飲用，沖飲至味淡。可降肝火、滋陰明目、消除口臭和嘴破等症狀。

◎更年期熟齡婦女、孕婦：

女性在月經或妊娠期間與更年期階段，因為內分泌發生改變，新陳代謝加快，排汗量較多，對蚊子的引誘力較強，較易招惹蚊子；孕婦臨盆前，呼氣量比未懷孕的婦女多1/5，呼出的潮濕氣體與二氧化碳對蚊子更有極強的吸引力。

●甘麥安神茶：浮小麥20g、炙甘草10g、百合10g、玉竹5g、紅棗6-8顆，加入1000CC水煮沸後，轉小火再煮約15分鐘。可寧心解鬱，改善更年期燥熱不適感。

◎飲食多冰、代謝不良的痰濕體質：

這些讓蚊子聞起來可口的對象，多為體溫高或代謝差，以致味道重，蚊子是逐臭之夫，體味越陳越香，越有蚊緣。

●玫瑰黨參茶：黨參8g、玫瑰花6g、黃耆8g、枸杞10g、炙甘草10g。同樣加入1000CC水煮沸後，轉小火再煮約15分鐘。可利痰水濕，同時適用肥胖、高血壓、水腫、小便短少者。

使用中藥材「簡易防蚊包」也可聰明防蚊，防蚊包可隨身攜帶，或掛在居家室內，利用藥材的氣味干擾蚊子嗅覺，達到驅蚊功效，甚至還有醒腦安神作用。

藥材新鮮效果較好

●防蚊包藥材是：石菖蒲、艾草、白芷、蘇葉、薄荷、丁香、藿香和金銀花，每種各10克；建議自製時，藥材新鮮效果較好，如受潮、發霉或軟爛，就應避免購買，也可直接至專業中醫醫療院所與藥房購買封包來防蚊。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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