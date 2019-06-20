中小企業利多 加速數位轉型

2019-06-20

〔記者陳昀／台北報導〕為鼓勵產業升級轉型、多元創新應用，立法院臨時會昨天三讀通過「產業創新條例增訂第10條之1條文」，業者年度投資智慧機械或5G設備支出達100萬元以上，當年度就能抵減營利事業所得稅5%，或分3年抵減3%，適用日期追溯至今年1月1日，預估一年最高可帶動1000億元投資。

經濟部指出，因應全球工業4.0浪潮，政府應掌握未來3年智慧製造的關鍵發展時刻，這項短期租稅獎勵，可促使企業導入數位化、提升產能，並帶動5G環境布建，實現「智慧生活」。

業者於今年1月1日起至2021年12月31日止，投資自行使用的全新智慧機械，或自今年1月1日起至2022年12月31日止，投資導入第5代行動通訊系統的相關全新軟硬體、技術或技術服務，同一課稅年度內支出達台幣100萬元以上並符合相關規定，得向主管機關申請投資抵減，為避免抵減稅額過高及兼顧租稅公平，抵減的支出金額不得超過10億元。

這項稅額抵減優惠採二擇一，當年度抵減5%，或自當年度起3年抵減各年度營所稅3%，擇定後不得變更，且抵減金額以不超過當年度應納營所稅額30%為限，合併適用其他投資遞減優惠時，當年度抵減稅額以50%為限。

經濟部工業局長呂正華表示，以100家業者配合實施來估算，預計一年能帶動1000億元投資效益，另方面，雖然稅收會有損失、勞動人口也會被機器取代，但高知識密集人力進場後，就業所得稅會有所成長。

民進黨立委余宛如在黨團協商表示，中國設備相對便宜，對廠商來說是很大誘因，雖不禁止購置中國設備，但鼓勵產業升級時，不應變相鼓勵廠商購置中國設備，否則恐怕產生國安問題，必須想辦法防堵。

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