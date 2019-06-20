婦罹焦慮症 竟是泌尿道症狀引發／奇美醫跨科研究證實共病、雙向因果關係 轉介治療後改善

2019-06-20

〔記者萬于甄／台南報導〕在一般民眾的認知中，大腦跟膀胱看似沒有關係。但奇美醫學中心精神科與婦產部婦女泌尿科聯合研究，發現憂鬱症、焦慮症等輕型精神疾病，除與壓力有關外，還和下泌尿道症狀有共病、雙向因果關係！奇美醫學中心已可跨科別轉介治療，也具有一定成效。

四十八歲吳姓婦人因為失眠，在一般診所拿藥覺得效果不佳，輾轉向奇美醫學中心精神科求診，經精神科主治醫師黃隆正問診後，發現吳婦不僅有焦慮症狀，也有夜尿及尿失禁等症狀，轉介至婦女泌尿科主治醫師吳銘斌門診合併治療後，症狀已慢慢改善，生活品質也得以提高。

黃隆正指出，在台灣，憂鬱症與焦慮症兩者常常一起發生，盛行率估計約兩成四，除因壓力引發外，也有先天體質因素。近幾年來，更發現下泌尿道症狀對生活的影響，易導致患者長期生活在壓力之下，進而產生焦慮或是憂鬱症狀。

黃隆正與吳銘斌從健保資料庫中，以二○○一到二○○九年的兩萬三千位就診下泌尿道症狀患者為研究，個案同時罹患憂鬱、焦慮症的比率為十一．五％，遠高於沒有下泌尿道症狀個案的五．七％。

此外，又以一九九九到二○一一年一萬七千位就診下泌尿道症狀、四萬六千位就診焦慮症、一萬九千位就診憂鬱症的患者個案為基礎，追蹤三年，發現下泌尿道症狀患者後續罹患焦慮及憂鬱症的危險比分別為二．一二及二．○三，焦慮症及憂鬱症後續罹患下泌尿道症狀的危險比則為二．○一與二．三七，證實兩者存在共病雙向因果。研究結果已發表在國際知名期刊。

需更多研究 了解詳細機轉、藥物發展

奇美醫學中心表示，未來仍需要更多的研究來了解其詳細機轉、藥物發展及其他治療方法，建議不同科別的相關臨床醫師，應該要注意這些疾病和症狀之間的共病，相互轉介及合併治療，才能有更好的效果。

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