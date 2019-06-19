雙手腕傷 無力擰毛巾 增生療法 修復軟組織

2019-06-19

記者王俊忠／台南報導

27歲林小姐從事餐飲服務業，雙手時常要托重的食器及物品，以致雙手手腕疼痛，甚至連擰毛巾、轉門把都使不上力。經就醫診治確定是雙手三角纖維軟骨損傷，接受增生療法治療後，本來分開的遠端橈骨及尺骨關節已靠在一起，關節穩定度佳，活動自然無卡卡，工作一切正常。

安南醫院骨科醫師許惟傑指出，三角纖維軟骨是由一群韌帶及纖維軟骨組成，也稱為手腕的半月板，是手腕關節靠近小指側的一個複合性結構。

三角纖維軟骨有兩個主要功能，1.前臂和手腕在做旋轉活動時，負責維持遠端橈尺關節的穩定性；2.承受及傳導來自手部的力量，所以三角纖維軟骨損傷時，患者的手腕尺側疼痛、握力減低、手腕扭力變差，連擰毛巾、轉門把都不行。

林女從事餐飲服務業，雙手時常托重的食器及物品，許惟傑認為，長期工作下來，導致她的雙手三角纖維軟骨受傷；打羽毛球、網球等運動時，當手腕急下扣也可能造成三角纖維軟骨受傷。此外，摔倒時，手受傷或舊傷發炎也都可能導致三角纖維軟骨受傷。

許惟傑表示，如果手腕疼痛，休息2、3週，疼痛感仍持續存在，就要趕快就醫。此治療方式有藥物、使用護木、增生療法及手術4種，通常建議先保守療法3個月後，如無效才考慮手術，其中增生療法是注射高濃度葡萄糖，每雙週進行一次，約3-6次，主要目的為修復發炎的肌腱和損傷的軟組織，並且止痛，常運用在治療關節炎、韌帶與肌腱發炎及軟骨等傷害的修復，健保有給付。

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