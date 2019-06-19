細胞療法 癌末新生機

2019-06-19

記者蔡淑媛／台中報導

37歲的香港華僑陳先生前年罹患巨大肝癌腫瘤，開刀切除後復發，肺部瀰漫性轉移，肝癌第4期且惡性度大，進行標靶和免疫檢查點疫制劑治療未改善，加入人體試驗接受細胞治療，現在肺部已經看不到癌細胞，癌症指數也恢復正常。

換肝權威、中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心執行長鄭隆賓表示，衛福部去年9月開放標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人，使用自體免疫細胞治療，開啟一線生機；中國附醫今年5月獲得衛福部核准實體癌第4期收案治療。

鄭隆賓表示，陳先生接受樹突免疫細胞治療，是先將癌症組織在體外培養出癌細胞抗原，再與自體的樹突細胞培養，產生辨識癌細胞的能力，接著注入病人體內，啟動Ｔ淋巴球免疫細胞，殲滅癌細胞，而且樹突細胞也會釋放毒殺因子殺死癌細胞，抑制腫瘤生長或擴散，甚至使腫瘤縮小或消失。

由於樹突細胞也是病人自體細胞，因接受細胞治療，副作用相對比傳統化療及標靶治療低，國內已有文獻報告，晚期肝癌接受樹突細胞免疫治療後的一年及兩年存活率，高於未接受免疫治療者，但肝功能太差或黃疸指數過高則不適合。

鄭隆賓強調，細胞療法目前無健保給付，療程費用高，因此會嚴格篩選患者，做更有效的醫療。

健保未給付 療程費用高

陳先生有Ｂ型肝炎，前年因右上腹疼痛就醫，才發現罹患肝癌且有11公分大，鄭隆賓說，陳先生胎兒蛋白（癌症指數）高達5萬多（正常值小於9）代表惡性度高，容易轉移及復發，切除腫瘤後，指數也只降到4000多，指數居高不下，不久檢查出肺轉移，雙肺充斥如滿天星般的癌腫瘤，惡化成肺癌第4期，進行標靶和免疫檢查點疫制劑治療，效果不彰。

陳先生才結婚第2年，孩子還小，他不放棄求生，希望積極治療，前年9月加入當時仍在人體試驗的細胞治療，開刀取下肺癌腫瘤與自體樹突細胞培養、再施打到體內，同時標靶和免疫療法也不間斷，療程共4個月，今年檢查身體已經看不到癌細胞，胎兒蛋白指數也降到0.8。昨天他說以前菸酒應酬，忙於工作，現在控制飲食作息，一定要好好活著，勇敢抗癌。

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