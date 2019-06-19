400名Uber駕駛 報考計程車駕駛執業登記證

2019-06-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部認定Uber與租賃業合作攬客違法，六月公告汽車運輸業管理規則一○三之一條修正草案，規定Uber與租賃業合作載客租時最低須以一小時起跳等條件，預計十月九日起執法取締。為協助Uber旗下一．三萬名駕駛轉型，交通部與警政單位協調六到九月加開卅七場計程車駕駛執業登記證考試，首場昨日舉行，報名人數較以往增逾一倍，估有四百名考生是Uber駕駛。

交通部政次王國材昨天特別到考場關心並指出，交通部目前對Uber只有兩要求，一是車合法，車牌由目前的白底黑字改為白底紅字，二是人合法，所有駕駛必須取得合法計程車駕駛人執業登記證。

針對最爭議的費率問題，王國材則表示，由於Uber若成為計程車服務業，須依各縣市規定的費率跳表計費，或是加入多元計程車可採固定加成費率，目前交通部也同意可研議新的計費方式「協議費率」，只要是網約車就適用事前計費和浮動費率。

Uber駕駛批制度過時

不過，應試的Uber駕駛李威爾表示，自己和部分Uber駕駛參加執業登記證考試，他有信心會通過此次考試，但取得執照後不會轉開多元計程車，因為他想證明，取得登記證並不難，但提供的服務卻不一定好，交通部的管理制度顯然過時。

Uber昨則回應表示，正面看待交通部提案，期待政府儘快與Uber、駕駛、租賃車行一起開會議定具體行動和時程表。

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