放棄留日、終身未娶 86歲翁照顧盲聾弟45載

2019-06-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣八十多歲的蔡姓兄弟相依為命四十五年，原因是弟弟失明且有聽語障礙，哥哥為了照顧他，終身未娶，並放棄赴日攻讀博士機會，手足之情令人動容。哥哥蔡中茂有時見到弟弟流淚，便輕撫他的額頭說：「不要怕，一切有哥哥在，如果我先走，你也不要哭。」

八十六歲的蔡中茂在家中排行第三，受過日本教育，擁有中國文化大學碩士學位，一九七四年錄取日本早稻田大學、明治大學博士班，準備赴日求學，不料，出國前三天，小他三歲、從小有聽語障礙的么弟蔡木火突然失明。由於其他兄弟早已辭世，蔡中茂放不下胞弟，毅然放棄留學機會，陪伴弟弟過下半生。他不願拖累女友，不敢結婚，終身未娶。

手足情深 怕比弟弟先離開

蔡中茂所存的留學費用，全用在胞弟醫療費用上，平時在大學、私人補習班兼課教日文，回家後「兄代母職」，每天早起晚睡，張羅弟弟三餐。四十七歲更辭去工作，專心當起弟弟的眼睛與手足，曾經有人建議轉至安養中心，蔡中茂說，弟弟的脾氣只有他受得了，一個人承受就好。

身為照顧者的蔡中茂年事已高，走路蹣跚，曾多次在家摔倒，臉上還看得見瘀青。「這是我的天命！」蔡中茂說，最放不下心的，是陪伴四十多年的胞弟，「如果我走了，弟弟不知道怎麼辦？」一旁蔡木火雖聽不到，卻彷彿了解哥哥心裡話，在旁不捨點頭。

兄弟倆目前靠著蔡木火的低收入戶補助維生，在頭城租屋九年，扣除租金所剩無幾，最近租約到期，面臨搬遷問題，外甥女得知後，打算幫他們搬到蘇澳安置。宜蘭縣社會處長劉富美說，最近會派社工訪視，提供必要協助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法