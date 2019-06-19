登革熱流行第4型 專家憂心難控制／本土型21例都在高雄市 境外移入171例創10年新高

〔記者林惠琴、楊綿傑／台北報導〕今年本土登革熱累積二十一例，創近三年同期新高，全都發生在高雄市，全台則共有一七一例境外移入病例，為近十年新高。疾管署與專家警告，今年氣溫較高、降雨天數與降雨量增加，都有利病媒蚊繁殖，加上是過去少見的第四型登革病毒，恐是「比較難控制的一年」。
高溫多雨 有利病媒蚊繁殖
疾管署副署長莊人祥表示，以高雄市來說，今年一至四月每月較過去三十年平均氣溫高一．五度至三．五度不等，雖然五月持平，卻開始下雨。
有三十二年登革熱防治經驗的台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森指出，若降雨天數、降雨量達到一定程度，就會影響噴藥效果，且容器乾不了，將提高病媒蚊孳生風險。
黃基森也提到，今年登革熱本土流行型別是第四型登革病毒，過去僅二○一二年出現零星個案，多數民眾恐無抗體，加上登革熱患者約八成是不顯性或隱性症狀，當事人未必察覺，卻仍具傳染力，可能造成防疫不易，今年恐是「比較難控制的一年」。
黃基森強調，登革熱防治作業的重點「不是做了沒有，而是做對了沒有」，例如防疫人員要使用防蚊液；用藥注意多元性，聯合國推薦可用噴藥有十四種，不要只選其中一、兩種，可提高成效。此外，里鄰長等關鍵人物對民眾的溝通很有用，可多做宣傳；至於民眾端，居家要準備防蚊設備，並做好巡、倒、清、刷等動作，尤其是屋頂排水溝，確實清理病媒蚊孳生源。
環保署環管處長蔡玲儀指出，根據國衛院研究，今年蚊子密度較高，須特別注意疫情。環保署與地區環保單位密切聯繫配合，進行環境清理。
若要避免日本腦炎，病媒蚊的吸血高峰為黃昏與黎明時段，民眾儘量避免該時段，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲及使用防蚊藥劑。