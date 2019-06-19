產婦吃含酒料理 寶寶喝奶「傷腦筋」／烹煮再久仍會殘留酒精 最好等2小時後再哺乳

2019-06-19

〔記者歐素美／台中報導〕許多產婦坐月子採用全酒料理補身，台中慈濟醫院婦產科醫師鍾佩穎表示，經過烹煮的含酒料理，酒精仍會殘留在奶水中，攝取酒精會減少母奶產量，酒精更會影響新生兒大腦發育，不只懷孕期間孕婦要完全避免酒精，產後哺乳的媽媽也應減少酒精攝取。

根據美國兒科醫學會在二○○一年就「哺乳母親的合理酒精攝取量」提出建議，喝下啤酒十二盎司（約三五五毫升）、或葡萄酒五盎司（約一四八毫升） 或高濃度蒸餾酒一．五盎司（約四十四毫升），應等二小時後再哺乳。

鍾佩穎則指出，含酒料理不管煮得再久，湯裡還是會有酒精殘留，產婦喝下酒精料理再哺乳，小朋友就會在乳汁喝到酒精。何況，根據美國史丹佛大學醫學院與台灣共同合作的研究顯示，四十七％台灣人體內基因缺乏乙醛去氫酶，無法代謝純酒精，比率居全球之冠。因此，哺乳媽媽就算在「合理範圍」內飲酒，能否完全代謝酒精，也令人質疑。

酒精會減少母乳產量 嬰兒喝奶後焦躁

此外，鍾佩穎引述美國國家圖書館提供給大眾的資料庫LactMed，其中有多個研究結果顯示，母乳裡酒精含量與哺乳媽媽血液中酒精含量接近，攝取酒精後卅到六十分鐘，母乳酒精含量最高。攝取酒精後哺乳，嬰兒喝奶量會下降廿％，而且會讓嬰兒焦躁不安及睡不安穩，酒精不論是懷孕中經由血液通過胎盤傳給胎兒，或產後經由哺乳傳給新生兒，對胎兒腦部發育的影響都不容忽視。

鍾佩穎表示，哺乳媽媽減少酒精攝取，可以讓寶寶更健康。如果實在無法避免，也應等待二小時以上才哺乳或在攝取酒精前先餵奶，減少對嬰兒健康的影響。

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