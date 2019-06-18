血液指數異常 竟是3種癌上身

2019-06-18

記者張議晨／宜蘭報導

66歲的林姓婦人，抽血發現血液指數異常，進一步到陽明大學附設醫院檢查，發現同時罹患多發性骨髓瘤、肺癌及乳癌，所幸均為早期癌病變，手術治療後，病情獲得控制。

陽大醫院副院長、腫瘤醫學中心主任王緯書說，癌症患者罹患1種癌症就很嚴重，同時被檢查出3種癌，是他從醫20多年來，第一次碰到這種狀況。

林婦無家族病史，不菸、不酒、不吃檳榔，平日有運動習慣，但有糖尿病、高血壓，定期會到基層診所追蹤病情。今年年初，她到診所抽血檢驗，醫師發現白血球指數偏高。林婦轉到陽大醫院檢查，經血液、電腦斷層檢查，發現罹患多發性骨髓瘤、肺癌及乳癌。院方認為病情刻不容緩，會同各科別同時診斷，安排開刀切除，1個月內就完成診斷、治療。

陽大醫院胸腔外科主任蔡建和指出，3個癌症都沒有關聯，只是同一時間在林婦身體檢出。林婦的肺部和乳房腫瘤，化驗後為1期，骨髓瘤則是癌前病變階段，須定期追蹤觀察。

林婦昨到陽大醫院感謝醫療團隊協助，讓她的病情獲得控制。她說，一聽到罹患3種癌症時，心情相當忐忑，但心想既然得到就坦然面對，心情看開點交給醫護人員治療。

陽大醫院昨天也準備慶生蛋糕，院長楊純豪說，癌症早期發現，都能獲得良好治療效果，建議民眾應定時接受檢查。

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