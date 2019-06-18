別以為只有禿頭男 女性也有掉髮困擾

2019-06-18

記者蔡思培／台北報導

很多人常認為禿頭、掉髮是男性才有的問題，然而女性其實也可能有相關疾病。皮膚科醫師更指出，以往有掉髮問題的多為中年婦女，但近來越來越多20、30歲女性因掉髮求診。醫師表示，中年婦女掉髮與荷爾蒙有關，年輕女性掉髮則可能是壓力、生活作息導致。

疲勞、壓力、生活作息等引起

書田診所皮膚科醫師劉紹毅指出，近年因掉髮求診女性年齡有下降趨勢，以往前來求診的多是接近更年期40、50歲的女性，雌性激素退化、荷爾蒙失調導致掉髮、毛囊出問題。不過年輕女性的掉髮則是頭皮狀況異常，與疲勞、熬夜、戴帽子、壓力、生活作息都有關，之前還曾遇過有患者因為失戀而掉髮。

劉紹毅建議有掉髮情況的中年女子多吃大豆、山藥、海帶等食物，可以補充女性荷爾蒙；富含維他命、鋅的食物有助頭髮生長，民眾可以多攝取檸檬、柳丁、芭樂、瘦肉、海鮮、貝殼等食物。

至於年紀輕輕就有掉髮情況的女子，醫師則建議先調整生活作息、多運動、按摩頭皮，讓頭皮狀況穩定、減緩頭皮出油，通常經過1個月照顧就能恢復穩定，4到5個月頭髮就可長回原本的情況。

劉紹毅建議有掉髮疑慮的女生，可以從水槽、枕頭檢視每天掉髮量，女性每天掉60到80根頭髮，都在正常代謝範圍，如果發現數量異常就要留意。他也指出，頭髮在從頭皮長出來後會慢慢變粗，若發現掉髮多是細髮，就代表頭髮還沒有長完。

中醫師陳瑞聲也建議，有掉髮問題的女性，如果感到頭皮出油，可以用中性的植物性洗髮精加上分解油脂的酵素洗頭，可以分解油脂，比較不會掉髮。但如果油脂已經進入毛囊，就需用中藥補氣血，放鬆皮膚，頭髮會漸漸越長越好。

陳瑞聲呼籲民眾，只要懷疑有掉髮問題，或是頭髮有異樣，就要盡快就醫，及時治療。

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