國產椎體撐開器讚 骨折患者隔天出院

2019-06-18

〔記者廖雪茹／竹北報導〕台灣每年新增約六萬例壓迫性骨折病例，醫師會利用椎體撐開器撐開患者塌陷的椎體，灌入骨水泥固定。目前椎體撐開器主要是歐美品牌，台灣微創在國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心的輔導下，自主研發並生產製造出本土的椎體撐開器，中國醫藥大學新竹附設醫院率先採用，近日完成全國第一例國產品椎體重建手術治療，患者術後復原狀況良好，隔天離院後就行動自如。

中醫大新竹附醫昨舉辦「台灣首例國產品椎體重建手術成功傳承儀式」，神經外科主任黃祥銘簡報表示，椎體撐開器是技術門檻非常高的永久性植入物醫療器材，需要經過多道精密金屬加工程序，且需一體成形，品質要求高。

該案例是八十歲劉姓婦人四月底跌倒後因嚴重背痛就醫，照射Ｘ光發現腰椎第三節有壓迫性骨折，核磁共振檢查後確認需安排手術治療；為提供較好的椎體塌陷改善效果，決定採用新式設計的國產品進行手術。

台灣微創董事長梁晃千指出，和國外廠牌相比，該公司的椎體撐開器成功運用多面向推進力量，首創以3D立體支撐方式，使病患有更好的復位效果，減少疼痛不適；同時也是市面上唯一加入回退設計的安全機制，能有效預防手術中的風險產生，提高在全球市場的競爭優勢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法