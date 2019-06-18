天天操忙卻不瘦疯原來罹患「過勞肥」

2019-06-18

〔記者歐素美／台中報導〕四十六歲楊姓婦人忙於家務，但就算吃少睡少，體重卻不減反增，走路、爬樓梯就滿身大汗或喘不過氣來，不時感到胸悶、頭暈、心悸。豐原醫院中醫師林秀燕表示，這就是「過勞肥」，屬虛性肥胖，可在中醫師建議下飲用藥茶，改善虛胖體質。

虛胖體質 腹、大腿堆積脂肪

豐原醫院中醫師林秀燕表示，平均每個月幾乎都有兩人因「過勞肥」來求治，男女各佔一半。其中，婦人通常年過四十歲，主要是因為顧及家庭，勞心勞力，又因為憂心而無法好好入眠，導致心、肺、代謝功能變差，尤以腹部與大腿最容易堆積脂肪。

增強心肺功能 代謝廢熱

林秀燕指出，中醫強調心肺功能，著重「強心氣補身」，唯有增強心肺功能，才能幫助患者自然代謝廢熱，讓體內的垃圾廢物藉由大小便與排汗循環排出。藥茶可改善虛胖，配方包括黨參、炙甘草、麥門冬、五味子、桂枝等。其中，麥門冬具有滋潤肺氣功效、改善口乾舌燥；黨參則可促進新陳代謝、強化心臟血管系統、消除精神壓力。像楊姓婦人連續喝一個半月，加上調整作息，身體不適、虛性肥胖情形皆獲改善，體力也變好。

不過，林秀燕也強調，最好是由中醫師確認體質、脈象後，再根據開出的處方抓藥。患有腎臟疾病或糖尿病患者，更應獲醫師同意才能飲用。

童綜合醫院高級健檢中心主治醫師劉曼莉表示，「過勞肥」其實就是肥胖，現代人因為忙碌、壓力大等因素，飲食不正常、暴飲暴食，導致新陳代謝紊亂。加上漢堡、炸雞、洋芋片等高熱量食物很容易取得，在不知不覺中吃下過多高熱量食物，致脂肪堆積、造成肥胖。

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