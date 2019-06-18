29歲台灣女作家李琴峰 入圍日本芥川獎

2019-06-18

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕旅日台灣作家李琴峰，以「倒數五秒 月牙」一書入圍第一百六十一屆日本芥川獎。她接受本報專訪時表示，以非母語創作能獲得入圍，對她的語言是一種肯定，她感到很高興。

芥川獎是日本文藝春秋社內「日本文學振興會」主辦的純文學大獎，每年分上、下半年舉辦兩次，頒發給文壇新人。本屆除了李琴峰入圍之外，另外還有四位日本作家入圍，大獎得主將於下月十七日公布。這也是旅日台灣女作家溫又柔在二○一七年以「中間的孩子們」入圍後，又一台籍作家獲此肯定。台灣文化中心主任王淑芳已代表文化部向李琴峰致賀。

首本小說「獨舞」曾獲新人獎

現年二十九歲的李琴峰出生於台灣，十五歲開始學日文，中學時即嘗試中文小說創作，就讀台大時雙主修中文系及日文系，二○一三至一五年於早稻田大學研究所深造。二○一七年以首本日語創作「獨舞」獲日本第六十屆「群像新人文學獎」。

「獨舞」主角是一名在日本企業工作的台灣女性，因為她的同志身分而遭遇過很多災難，包括與心儀的女同學死別。女主角遠走日本尋找新的生活，終究發現苦難的根源是來自自己。小說中帶入了台灣九二一大地震、太陽花學運等台灣人的集體記憶。

李琴峰表示，她的創作主題融合了同志、性別、國籍和語言，這在現在的日本文學裡還算較為少見，另一個是她採取的形式例如使用較多的漢字，還使用中國古典七言絕句。

李琴峰的「獨舞」由她親手翻成中文版，新作「倒數五秒 月牙」的日文版預定七月底到八月初之間於日本上架，若台灣有出版社要出版，她也將親手翻譯，畢竟是自己的作品，可以放手翻譯。

赴日6年 邊工作邊創作

李琴峰二○一三年負笈至日本求學，之後進入日本公司工作並從事創作，至今六年。對於有意挑戰日文小說創作的台灣創作者，李琴峰建議多看日文小說，未來她也不排除回歸母語，以中文創作。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法