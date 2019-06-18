北市藥師公會指控 中華電信發假公文推銷
列印

2019-06-18

〔記者張文川、楊綿傑／台北報導〕擁有九百多家藥局會員的台北市藥師公會昨天指控，中華電信有員工涉嫌偽造文書，假冒該公會名義製發假公文，持至各藥局推銷「即時查詢病患就醫資訊系統」的網路資費優惠方案。公會發函要求中華電信說明後，竟仍有業務持假公文招攬生意，加上雙方協調和解破局，北市藥師公會近日將按鈴控告中華電信涉及偽造文書罪。

疑從公會官網盜圖列印

北市藥師公會理事長黃金舜出示一紙彩色列印的假公文，上面的理事長用印、公會頭銜與LOGO商標，都是從公會官網抓下來列印，聯絡人、地址電話也是公會的，連發文字號都煞有介事，雖然發文格式與公會的公文樣式截然不同，但會員、外部人士卻極可能上當。

黃金舜指出，公會五月二日發文通知中華電信並要求說明，五月八日仍有中華電信員工拿著同一份假公文，至忠孝東路某藥局遊說優惠方案。中華電信知情，卻未負起制止的責任，是刻意的違法行為。

黃金舜表示，之後中華電信派北區黃姓副總經理，帶著盜圖、製作假公文的洪姓經理等人至公會協商，公會要求在四報頭版刊登道歉啟事，對方不但要求簽保密協議，還要求等到中華電信股東大會後再登報。公會不簽保密協議，中華電信就再也沒下文，和解破局。

中華電：員工個人行為

中華電信昨則回應，此為員工個人行為，已介入處理，正與藥師公會協商，期待事件能夠圓滿落幕。

  • 台北市藥師公會理事長黃金舜拿著疑為中華電信員工至各診所發放的偽造公會公文，近日將至地檢署按鈴告發偽造文書。 （記者張文川攝）

    台北市藥師公會理事長黃金舜拿著疑為中華電信員工至各診所發放的偽造公會公文，近日將至地檢署按鈴告發偽造文書。 （記者張文川攝）

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