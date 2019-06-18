北市藥師公會指控 中華電信發假公文推銷

2019-06-18

〔記者張文川、楊綿傑／台北報導〕擁有九百多家藥局會員的台北市藥師公會昨天指控，中華電信有員工涉嫌偽造文書，假冒該公會名義製發假公文，持至各藥局推銷「即時查詢病患就醫資訊系統」的網路資費優惠方案。公會發函要求中華電信說明後，竟仍有業務持假公文招攬生意，加上雙方協調和解破局，北市藥師公會近日將按鈴控告中華電信涉及偽造文書罪。

疑從公會官網盜圖列印

北市藥師公會理事長黃金舜出示一紙彩色列印的假公文，上面的理事長用印、公會頭銜與LOGO商標，都是從公會官網抓下來列印，聯絡人、地址電話也是公會的，連發文字號都煞有介事，雖然發文格式與公會的公文樣式截然不同，但會員、外部人士卻極可能上當。

黃金舜指出，公會五月二日發文通知中華電信並要求說明，五月八日仍有中華電信員工拿著同一份假公文，至忠孝東路某藥局遊說優惠方案。中華電信知情，卻未負起制止的責任，是刻意的違法行為。

黃金舜表示，之後中華電信派北區黃姓副總經理，帶著盜圖、製作假公文的洪姓經理等人至公會協商，公會要求在四報頭版刊登道歉啟事，對方不但要求簽保密協議，還要求等到中華電信股東大會後再登報。公會不簽保密協議，中華電信就再也沒下文，和解破局。

中華電：員工個人行為

中華電信昨則回應，此為員工個人行為，已介入處理，正與藥師公會協商，期待事件能夠圓滿落幕。

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