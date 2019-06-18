全台第一家AI學校 走進產業培育人才

2019-06-18

〔記者簡惠茹／台北報導〕「現在就有超過十萬名ＡＩ人工智慧人才缺口！」因應台灣ＡＩ人才有很大缺口，台灣第一個「人工智慧學校」創立一年多，培育出三千七百名人力。執行長陳昇瑋表示，要直接走進產業，培訓產業界的ＡＩ人才，這是最快的方式。

由台灣資料科學協會、財團法人科技生態發展公益基金會主辦、中研院支持協助的台灣人工智慧學校，二○一八年一月開課，以每期四個月的時間培訓ＡＩ人才。

陳昇瑋表示，估算全台灣有一百四十萬家中小企業，假設只有十分之一需要ＡＩ人才、每家需要一人，就要十四萬人，十萬人缺口已是低估。人工智慧學校從產業面的社會教育切入，可與既有學校分工合作，學界則從學校教育培養人才。

陳昇瑋建議大學階段可多開ＡＩ相關課程，也可以整合相關課程開設ＡＩ學程。高中、國中小則把數理和程式設計的基礎打好。

他強調，ＡＩ是一個工具，各種產業、各種職位都可以用到。以製造業為例，他和中研院院士孔祥重的團隊在二○一七年訪談整理製造業的產業需求，發現人工智慧可以有效解決製造業所面臨的四種共通挑戰，包含瑕疵檢測、自動流程控制、預測性維護，以及原料組合最佳化。在某家製造業的案例中，人員目測的瑕疵漏網率約五％，ＡＩ漏網率降低為○．○一％，辨識速度ＡＩ比人工高達四十八倍。

陳昇瑋認為，最快進入ＡＩ化的產業包含製造業、金融業和醫療業，人工智慧學校也已累積超過八十組研發成果，應用在製造業的瑕疵檢視、金融業的全球股債相對強弱趨勢預測、醫療業開發出癌症存活率預測等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法