科技部擴大ＬＩＦＴ計畫 海外攬才

2019-06-18

〔記者簡惠茹、黃以敬／台北報導〕台灣ＡＩ人才缺口如何補足？科技部長陳良基表示，ＡＩ基本知識在大學是本來就有，需看大專學校端如何調整因應，教育部有法規讓學校可適度調整，科技部則希望可以領導前端科技研究，已成立四個ＡＩ創新研究中心，速度跟全球同步，希望透過中心帶領，可在應用端培養尖端人才。

陳良基表示，學校端基礎訓練是足夠的，只是ＡＩ人工智慧分很多樣態，需要大學端做適度調整因應。科技部可協助教授的計畫，培養能量去帶領更多學生投入。有些是研究ＡＩ技術，但有些計畫是開始導入ＡＩ工具來做研究，例如材料配對以前是拿化學材料來配，只能亂槍打鳥，現在可透過ＡＩ協助找到最有機會的配對來實驗。

國內科技人才不足，科技部也致力招攬國外ＡＩ人才。陳良基昨出席海外人才國內交流會開幕時表示，科技部整合十一個駐外單位及三個園區管理局，建立海外人才資料庫及國內產學研人才需求資料庫，擴大推動一○八年度海外人才橋接「ＬＩＦＴ」（Leaders in Future Trends）方案及媒合平台，要延攬海外博士、海外碩士且具三年ＡＩ工作經驗者，或本土博士且具三年以上海外工作經驗者。

吸引社會學等各領域人才

國研院指出，ＬＩＦＴ計畫第一梯次已吸引逾三十人，涵蓋資通訊、電子電機、生醫等領域，過去甚至有社會學、英文系人才參與，其實在ＡＩ時代，社會科學人才也可能跨域，結合原有專長做更多延伸與應用。

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