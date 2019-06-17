孩子迷網如喪屍 及早就醫戒斷

2019-06-17

記者黃旭磊／高雄報導

一名高一學生沉迷於網路對戰遊戲，日夜雙眼緊盯螢幕，如同「喪屍」一般，被父母帶至身心科求診，仍然滿臉不悅，面對醫師問診，更怒回：「愛打遊戲也不行，叫我來看身心科」。

醫師建議，若孩子使用網路已影響到社交，甚至拒絕寫功課等其他日常生活，建議家長可協助孩子就醫、接受治療。

該名學生本月由父母陪同至醫院就診時，滿臉不悅地邊走邊看著手機，醫師詢問：「發生了什麼事？」他怒回：「愛打遊戲也不行，叫我來看身心科」，並且在醫師問診期間，持續緊盯螢幕對戰。其父母向醫師透露，兒子在家緊盯螢幕不寫功課，限制玩遊戲的時數，竟然進一步離家到網咖，實在屢講不聽、求助無門。

世界衛生組織（WHO）今年將網路遊戲成癮列入精神疾病；阮綜合醫院身心科醫師林奕萱表示，正常生活需要陽光、空氣、水及社交活動，國外臨床以「喪屍」形容網路成癮現象，亦即失去與人互動，臉部僅對螢幕反應，若長期沉迷網路需要治療。

至於治療方式？林奕萱指出，使用時間並不等同於成癮，部分網路工作者如工程師、網拍業者、粉專小編或記者等，長時間上網卻未必成癮，應審視干擾生活程度及失控等指標而定。

林奕萱說，以學生來說，若使用網路已影響社交，甚至拒絕寫功課等其他日常生活，建議進一步就醫，而網路成癮治療合併焦慮、注意力不足等情形，但改善後能逐步戒斷。

院方建議，家長不宜直接斷網避免孩子反彈，可先了解青少年次文化，不要妄加批判或責備，而學生可多參與運動、音樂團體等多樣化的活動，減少上網時數。

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