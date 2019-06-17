《愛肝加油站》病毒與免疫系統和平共處 B肝患者不須急著用藥

2019-06-17

文／許金川

Q：我的兒子今年33歲，有慢性B肝帶原，從大學開始就定期追蹤，肝指數都正常，最近我們自費驗了B型肝炎病毒數，病毒數高達6000多萬，真的很嚇人。不過，他的GOT、GPT仍然正常，超音波也沒問題，醫師說目前他的情況不急著用藥，可以再觀察。可是這麼高的病毒數，不治療會不會隨時有爆肝的危險？要到什麼情況下才需要治療呢？

A：理論上，如果有藥物可以將體內的肝炎病毒完全消滅，那麼當然是一發現感染B肝或C肝病毒，就要及早服藥，以免肝臟長期發炎，容易變成肝硬化併發肝癌。

最近C型肝炎就有口服藥物可以達到這個目的。但是，目前B型肝炎的藥比較像治療高血壓或糖尿病的藥，無法完全消滅病毒。有用藥治療，肝指數會降低甚至回復正常，病毒數也會降低，甚至測不出來。但一旦停藥容易復發，甚至反彈，有些病人因此發生猛爆性肝炎，甚至致命。

因此，醫界大都主張如果肝指數一直正常，超音波也正常，傾向不主動積極用藥，除非肝指數常常升高，或肝臟已經有纖維化或肝硬化，才會積極用藥，否則密切追蹤即可。

也有少數學者主張一旦感染B肝，就要積極用藥，但此時通常要服用一輩子，不宜中途停藥。目前健保對B肝的給付也是有條件的給付。

此外，你的兒子年輕，此時病毒通常與人體和平共存，雖有病毒，但不太會發作，加上前述理由，因此，通常醫師不會建議藥物治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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