春遊人潮差很大 北台冷清清

2019-06-17

上路2個月 半數縣市執行率低於5成 自由行雙北桃園吊車尾

〔記者蕭玗欣、蔡亞樺、邱書昱、張聰秋、魏瑾筠／綜合報導〕為活絡國民旅遊，交通部觀光局四月推出春遊補助方案，但各縣市反應冷熱不一。統計顯示，中部以北縣市表現大多吊車尾，距離六月底活動結束只剩十個補助天數，仍有大筆補助款未用。自由行住宿包括新北市、台北市、桃園市都剩逾三萬間房間數，團體旅遊吊車尾的則是台北市、彰化縣和桃園市。

國內旅遊人次連兩年倒退嚕，為刺激國人留在國內玩，觀光局去年起陸續推動多項旅遊補助。但過去補助金額每人最高兩千五百元，春遊方案則補助五百元，挨批誘因不足。學者、業界則憂心，連續多項國旅補助恐讓民眾感到疲乏，統計顯示，春遊方案上路兩個月後，仍有半數縣市執行率低於五成，似乎「錢發不出去」。

觀光局統計，自由行方面，國內旅遊熱門城市，如宜蘭、花蓮、台東、高雄市、屏東、澎湖的上萬間房間已申請一空；但台北市、新北市、桃園市都還有三萬多間房間未申請。

團體旅遊方面，每個縣市都有八百萬元經費可補助，台北市申請率最低，截至昨日最新統計，餘額還有七八三萬元未申請，若以每團最高補助上限三萬元計算，等於只有五、六團來申請補助。彰化縣剩餘七○九萬六千元未申請，桃園市則剩六五八萬元，換算申請率都低於兩成。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，表現好的宜、花、東、高、屏，本來就是國旅熱門縣市，這是國旅市場原有的結構，「政府補助只是爽到剛好要去的旅客」。

桃園市、新竹市近年觀光推得很用力，但春遊補助申請反應不佳；李奇嶽分析指出，民眾對於補助旅遊恐已麻痺，邊際效益遞減。桃園市觀光旅遊局長楊勝評也認為，補助已沒有新鮮感，無法帶來明顯的刺激作用。

申請吊車尾的台北市觀光傳播局則表示，北市旅館房價較高，五百元補助誘因偏低。彰化縣城市暨觀光發展處指出，縣內旅宿業者家數少，影響自由行旅客住宿意願，團體旅遊則因要求須有名冊憑證，確定出團成行才能申請，可能業者嫌麻煩。

新北市觀光旅遊局長張其強表示，將把自由行補助移撥到團體客使用，也會向觀光局反映，希望延長補助時間或金額用完為止。

有旅遊業者建議，如果補助國旅是常態，冬季補助要推什麼、怎麼玩，最好現在就說清楚，因為旅行團銷售、上架，一定要花兩、三個月的時間規劃，不可能這週公告、下週出團。

春遊表現吊車尾三名縣市

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