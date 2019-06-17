秋行軍蟲確認65件 銷毀28件

2019-06-17

〔記者林惠琴／台北報導〕秋行軍蟲確認入侵台灣僅短短約一週，農委會防檢局統計至昨日上午十一時，民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經型態鑑定確定已累計達六十五件，執行銷毀案例二十八件，全台僅剩基隆、新竹、南投、嘉義、高雄市尚未淪陷。

僅剩5縣市沒淪陷

農委會副主委陳駿季表示，秋行軍蟲成蟲前尚有機會滅除，因此接獲通報後，會先割掉植株，再以火燒或挖坑掩埋的方式處置，然後在相關區域噴藥，現行參考國際夜蛾類用藥有十一種藥物可用。

若出現成蟲 直接噴藥

此外，為避免秋行軍蟲向外擴散，陳駿季指出，最後還要劃定管制區、拉封鎖線，四周也噴藥。案件處理後更須於每公頃加掛八組性費洛蒙誘集器，觀察是否有成蟲出現。目前已在全國佈設逾五百偵察點，希望第一時間偵察到成蟲，以利後續防治策略調整。

陳駿季強調，現階段秋行軍蟲的緊急防治採取高強度撲殺銷毀措施，讓第一代幼蟲無法立足生根。萬一出現會飛的成蟲，恐更難以控制、不易殲滅，屆時防治策略也將轉成以降低族群密度為主，不再燃燒、挖坑掩埋，而是直接噴藥。

金門又漂非洲豬瘟死豬

不僅蟲害蔓延，中國病死豬漂台也未止。非洲豬瘟中央災害應變中心表示，烈嶼鄉（小金門）二膽島岸際十四日發現漂流上岸的死亡豬隻，昨確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達一○○％。二膽島無飼養豬隻，加上發現地點位於九龍江出海口，研判自中國漂流過來。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性共十一例，包含金門縣九例、連江縣兩例。

秋行軍蟲通報件數與確診案件分佈

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