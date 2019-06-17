台大醫學院新院長 最快月底出爐

2019-06-17

〔記者林惠琴、吳柏軒／台北報導〕台大醫學院院長張上淳任期將於今年七月到期，台大醫院代理院長陳石池也將代理至七月底，由於醫學院院長可推薦醫院院長人選、牽動了延宕近半年的台大醫院院長人事案，格外引起關注。據悉，新任醫學院院長遴選委員會已於上週三完成遴選作業，共選出兩人，只待台大校長管中閔勾選，新院長最快六月底前出爐。

遴委會上週三選出2人

新任台大醫學院院長人選，外傳在遴選委員會討論的名單包含現任台大醫學系主任倪衍玄、台大臨床醫學研究所所長楊偉勛、台大醫院副院長江伯倫、台大醫院內科部主任吳明賢。

台大醫學院院長一職除了前院長陳維昭是外科教授外，多由內科教授擔任，因此吳明賢呼聲很高。但也有風聲指出，上送給管中閔的名單，倪衍玄似乎是其中一人，甚至可能是第一順位。對此，記者詢問台大校方，但至截稿前仍未獲回應。

雖然醫學院院長不像醫院院長手握龐大預算與收入，但在學術圈位高權重，並且可掌握教師升等大權。外傳管中閔擱置台大醫學院及台大醫院先前已推薦的台大醫院院長人事案近半年，是希望新醫學院長可推薦更屬意的台大醫院新院長人選。

傳倪衍玄列第一順位

台大醫院前院長何弘能今年一月底卸任，據傳與張上淳共同推薦新任院長名單為現任副院長余忠仁、江伯倫，只要台大校長勾選一人即可拍板，但當時剛接任校長的管中閔，以了解校務為由暫不圈選，反而改派副院長陳石池代理院長至七月底。

據知情人士指出，除了當時在名單上的余忠仁、江伯倫外，台大醫院雲林分院院長黃瑞仁也是管中閔想要了解的人選之一，而此次台大醫學院新院長人選有待管校長圈定，不排除台大醫院人事也連帶重新洗牌。

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