乾眼症害視力模糊 OL誤為近視加深

2019-06-16

文／梁中玲

26歲林小姐是標準的上班族，上班看電腦、下班滑手機，因視力模糊猜想是度數增加，前來配鏡。經診斷是乾眼症，接受治療後，視力從0.5改善到正常1.0，免換眼鏡。

生活中，視力下降往往與最常見的乾眼症脫離不了關係，卻經常被忽略，患者常誤以為買藥水點就好了，卻經常錯失正確的治療，甚至導致後遺症，結果視力更差。

藥物性結膜炎引發乾眼症

臨床上就曾遇到一名上班族為舒緩眼睛疲勞，長達10年時間，每天點在國外買的眼藥水，結果造成嚴重的藥物性結膜炎引發乾眼症，視力模糊只剩0.1，連帶電腦字也看不清楚，經過治療一段時間才恢復正常視力。

另外有一位65歲婦人10年前接受白內障手術，因視力經常模糊不穩定，希望更換人工水晶體，診斷其實是嚴重眼瞼炎引發的乾眼症，配合清洗睫毛根部搭配治療，視力便正常了。

乾眼症患者年輕化

臨床上發現，乾眼症患者明顯有年輕化趨勢，但是年輕人經常未經醫師診斷自行買藥水點，造成除了原本的乾眼症還多了不當藥水的副作用，麻煩的是經常多年後才發現不對勁就醫。

淚水如同綜合果汁，含有很多成分，最重要的三大成分水、油脂與黏液，在眼睛外面形成光滑表層，讓光線均勻進入眼內，是非常重要的第一道光學折射層。

一旦成分不穩定，將造成光線不均勻進入眼內視力下降。但是患者常合併角膜感覺神經退化，對乾眼並不自覺，等到狀況更嚴重如角膜破皮才就醫，必須花更多時間及力氣處理。

造成乾眼症的原因包括：配戴軟式隱形眼鏡減少淚水交換合併慢性發炎（彩瞳片配戴者更常見）、空污造成的過敏性結膜炎、老年淚腺退化、停經荷爾蒙影響、自體免疫疾病例如乾燥症等、LASIK近視雷射術後、慢性眼瞼炎、部分藥物的影響、浮濫長期點非醫師處方藥水等。

建議民眾有視力下降或眼睛不適，必須先尋求專業醫師的診斷，才能正確治療，從根本上改善！

（作者為亮晶晶眼科診所院長）

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