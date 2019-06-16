過度使用 電腦族也有網球肘

2019-06-16

文／陳冠誠

「醫生，我又不打網球，怎麼會得網球肘？」其實很多民眾不曉得的是，不是只有打網球的人會得網球肘，常使用電腦滑鼠的人其實也很容易得網球肘。

網球肘是「肱骨外上髁病變」的俗稱，主要是因為伸指或伸腕肌腱施力過度使用，造成伸腕肌腱附著在肘外髁的部位退化，引起的手肘外側疼痛及手臂無力等現象。

造成網球肘的成因是在過度使用下，使肌腱受到傷害。像是打網球者常因反拍的擊球動作錯誤而產生；家庭主婦經常擦乾抹布、手洗衣服、炒菜、做家事的動作；上班族反覆使用滑鼠及鍵盤；肌肉骨骼老化者但仍從事劇烈之活動下，均是好發網球肘的族群。

常見的症狀則有手肘外側疼痛、有時疼痛會往下延伸、手肘外側有壓痛點、手部無力、伸肌出力時手肘會更加疼痛、長時間寫字也會疼痛、提重物會疼痛等情況。而在超音波檢查下，則可看到有肌腱腫脹、鈣化沉積、血流增加，或甚至有破裂損壞的情況。

多休息 熱敷促進血液循環

治療的方式包括有休息、避免繼續使用、熱敷促進血液循環、復健儀器治療、網球肘護肘使用、震波治療、增生療法注射治療，針對局部的肌肉做牽拉運動，肩部及手臂肌力增強運動，改變工作型態與活動修改等。

網球肘常是因反覆使用的退化性病變所致，因此在治療上也需要耐心，並認真復健，才能成功遠離疼痛，回復正常生活功能。

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）

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