莫驚慌！ 腎氣不足≠腎不好

2019-06-16

文／王舒民

30歲陳先生最近比較容易疲勞，於是去看中醫想調體質，中醫師把脈後告知他是腎氣不足，並開了些中藥調補，但是他很擔心腎功能不好，甚至想到以後要洗腎的問題，於是又看了腎臟科醫師。

詳細問診後，並沒有發現特殊的症狀，於是做了抽血及驗尿的檢查，發現腎功能指數一切正常，於是在解釋了腎功能的保養及相關衛教後，他才如釋重負離開診間。

其實中醫師所說的「腎氣不足」跟腎功能是沒有絕對相關的。腎功能降低可以經由抽血檢驗得知，在腎臟病的初期，可能不會有特殊的症狀，所以往往會忽略一開始的腎功能變化。假使本身有慢性疾病（如糖尿病、高血壓、高血脂或高尿酸血症等），就必須定期追蹤腎臟功能。

如果腎功能變差，有時症狀便會慢慢顯現，像尿液會有泡沫，而且經久不散，這可能就是蛋白尿出現了，可以藉由尿液檢查得到確診。

水腫，大部分會出現在下肢，由於重力的關係，在活動後或者是下午會比較嚴重，也可能會合併夜間躺著會喘或走路會喘的症狀。而由於水腫惡化，水分累積增加，血壓可能上升，藥物也較難控制。另外，隨著腎功能惡化，貧血加劇導致胃口變差或疲倦等，都是腎臟病可能的症狀，如果出現以上症狀，建議做個腎功能的檢驗，及早發現腎臟病，及早介入治療，以延緩病情惡化並降低洗腎的可能性！

定期健檢 審視身體狀況

現在的人生活壓力大，工作繁忙之餘，飲食也大多不正常，加上運動量愈來愈少，導致慢性病有年輕化的趨勢。

高血壓、糖尿病、高血脂或痛風已不再是中老年人的專屬疾病，如果這些慢性病沒有獲得良好的控制與追蹤，腎臟也會慢慢出現問題，所以有慢性疾病的人一定要定期檢查腎功能。

至於沒有慢性病的人也可以定期做健康檢查，來審視自己身體的狀況；若中醫師告知「腎氣不足」的話，先不要驚慌，做個簡單的抽血及尿液檢驗就可以排除腎臟病的疑慮了！

（作者為台中舒民診所院長）

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