皮膚雷射進步 治療不必挑季節

2019-06-16

文／王淑惠

早期雷射技術不發達時，無論去除色素斑、胎記、刺青或血管瘤，都可能造成表皮熱傷害而產生瘀血，甚至表皮脫落形成傷口。傳統汽化雷射處理痘疤時，也是以磨掉皮膚表皮方式，所以病人多半找太陽較不毒辣的季節進行，否則在大熱天必須小心照顧傷口，等待傷口復原，而且還要小心防曬；所以病人的傳統觀念就是雷射治療必須避開熱且太陽大的夏天。

但隨著科技進步，現在已經發展出許多不必破壞表皮又能達到治療效果的雷射，做完雷射後即可洗臉或上妝或擦保養品，所以不必再挑季節了。

◎以下做雷射種類簡介：

●皮秒雷射：原理是其雷射作用時間是比早期的雷射短一千倍，能量作用在黑色素，使其崩解，而不會像以往雷射作用時間長，熱效應會傳達到表皮而破壞表皮。皮秒雷射適應症包括：雀斑、曬斑、黑胎記、刺青及色素沉澱等。

●滾輪飛梭雷射：其利用能量分布均勻的細小微點雷射光束，造成肉眼不可見的表皮微孔，將雷射能量穿透至真皮層，讓膠原蛋白重組，使得凹疤和粗大毛孔都能獲得改善，卻不必經歷早期磨皮雷射的傷口恢復期。

●除毛雷射：夏天到了，有些人很在意毛手毛腳，除毛雷射能量僅作用在生長期的毛囊上，但不會作用在表皮，所以不會產生傷口，最適合炎熱酷暑想穿著清涼的愛美人士。除毛的範圍也很廣，腳毛、手毛、腋毛甚至鬍鬚也可去除。

●染料雷射：這是去紅色病灶的最佳利器。早期的波長為585奈米，而且作用脈衝時間短，很容易產生瘀血及傷口。新一代的染料雷射波長為595奈米，且脈衝時間有長和短兩種模式。較長雷射作用時間可使熱能分散，較不會造成血管破裂而出血瘀青。適應症為血管瘤、酒糟、紅痘疤。染料雷射治療也不需要挑季節。

●脈衝光：嚴格說起來並非雷射，而是一段特定波長的光，可作用在黑色素、血紅素和膠原蛋白，所以可去除雀斑、曬斑、黑斑、黑眼圈，也可促進膠原蛋白增生。不會有表皮破壞現象。

夏天不再是雷射的禁忌時刻了，安心處理皮膚問題吧！

（作者為亞東醫院皮膚科主任）

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