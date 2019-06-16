《健康聚寶盆》培養藝文習慣 中老年人「藝」起遠離憂鬱

2019-06-16

文／柯俊銘

隨著年齡增長，中老年人開始會有腦力大不如前的感覺，且逐漸出現行動、感官功能衰退，以及情緒低落等情形。以往文獻證實，中老年憂鬱症的盛行率雖不像一般成年人高，但普遍以頭痛、腸胃不適等身體化症狀呈現，所以常被忽略，若未能妥善治療，往後失智的可能性攀升，帶來的影響不容小覷。

憂鬱症多以頭痛、腸胃不適呈現

一份發表在《英國精神病學期刊》（British Journal of Psychiatry）的報告指出，中老年人多從事文化藝術活動，像是欣賞劇團表演、上戲院看電影、聽音樂會、逛畫展或參觀博物館等，可以降低罹患憂鬱症的風險。

研究由英國倫敦大學學院的科學家戴西．范考特（Daisy Fancourt）博士主持，其針對一項歷經10年的追蹤調查所獲資料進行整理，目的在探討文化藝術活動參與度和憂鬱症發生率的關聯性。

這項調查共有2000位50歲以上且未患有憂鬱症的民眾參與，過程中所有人需接受問卷訪談，瞭解平時有無從事文化藝術活動、偏好的型態和大約多久去一次。最後則是調閱就醫紀錄，確認心理健康狀況。

統計發現，文化藝術活動的參與有助對抗因老化產生的憂鬱情緒，且頻率越高，似乎就越不易憂鬱。進一步分析顯示，中老年人只要每隔幾個月就參加一次，得到憂鬱症的風險就能降低32%。若每個月至少一次，患病風險更是能降低48%。即使考量性別、社經地位、教育背景等因素的干擾，結果依然不變。

英研究 多參與文藝活動有益身心

研究者表示，常從事文化藝術活動除能陶冶性情、增長知識外，還會產生諸多具正面意義的「副作用」，例如可讓人走出家門，避免久坐，提升運動量；擴展社交，遠離人際孤立，消除寂寞感受；緩解壓力，放鬆自己，減輕發炎所致不適。而上述好處，早已被確認對憂鬱症有防微杜漸的效果。

有鑑於此，專家建議中老年人不妨抱持開放的心態，培養參與文化藝術活動的習慣，相信在享受樂趣之餘，身心健康也能受惠。

（作者為公職臨床心理師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法