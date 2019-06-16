連17年發獎學金 永瑞邀學生看桃猿比賽

2019-06-16

〔記者許倬勛／桃園報導〕鼓勵桃園市清寒、成績優秀的國中小學生，昇恆昌免稅商店、永瑞慈善事業基金會已連續十七年發放獎學金，今年共有一五一人獲獎，適逢中華職棒卅週年，頒獎典禮昨選在桃園國際棒球場舉行，並邀請桃猿隊球員、Lamigirls到場同歡，學子們也在球場觀賞球賽，留下難忘回憶。

永瑞慈善事業基金會提供國中學生每人三千五百元、國小學生每人兩千元獎學金，由桃園市國中小及市府教育局推薦人選，昇恆昌董事長江松樺、永瑞慈善事業基金會榮譽董事長盧仁發，昨天逐一頒發獎學金給獲獎學生。江松樺表示，發放獎學金是鼓勵弱勢學生奮發向上，未來有能力也要回饋社會，把愛延伸。

獎學金貼補家用 小六生感恩

獲獎的忠貞國小六年級學生黃瀞嫺說，家計全靠當廚師的爸爸一肩扛，她很清楚要翻轉人生，唯有認真念書、有好的成就，才能替爸爸分憂解勞，也感謝這份得來不易的獎學金，讓她能貼補家用。

永瑞優良學生獎學金頒獎典禮，特別邀請學童到桃園國際棒球場受獎，學子們也留下來觀賽感受野球魅力，十分開心。

江松樺說，棒球比賽不到九局下半第三個出局不知勝負，有如人生起落更迭，球員們的養成須花長久時間，成功並非一蹴可幾，勉勵學子們努力向前、永不放棄希望。

桃園市長鄭文燦昨也出席活動，他說，昇恆昌董事長江松樺捐助成立永瑞慈善事業基金會、江許笋文教基金會及昇恆昌基金會等三個財團法人，積極邀請紙風車劇團到各地演出、捐贈市府復康巴士等慈善工作，照顧許多需要幫助和關懷的人。

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