世界刺青賽 何釩奪24獎囊括10冠

2019-06-16

〔記者許倬勛／桃園報導〕台灣之光！上月在美國休士頓舉行的世界刺青大賽，桃園市紋身職業工會理事長何釩，以獨到的「混血風」技冠群雄，打敗五十多國好手，一舉囊括廿四座獎牌，包括十座冠軍獎，更在背部大圖、亞洲風格及彩色大圖等指標獎項包辦前三名，締造「大滿貫」新猷，寫下台灣刺青師參賽最佳成績。

從事刺青工作卅年的何釩，從小就喜愛畫圖，青少年時期開始對紋身著迷，高職畢業便一頭栽進刺青世界。他笑說，從前的環境差，刺青技術就像武功秘訣一樣「只內傳、不公開」，他只好從身邊朋友下手，一筆一針累積經驗，可以說是無師自通。

憑著細膩功夫、大膽用色，何釩很早就在台灣刺青界闖出名堂，七、八年前開始參加國外賽事，初試啼聲就在馬尼拉國際刺青大賽博得佳績，這幾年他走遍歐、美、亞洲十餘國，名滿國際，今年赴美參賽更橫掃廿四獎，拿下彩色大圖首獎的作品「龍鳳共舞」氣勢磅礴，背後故事令人印象深刻。

何釩說，一年多前開始為「龍鳳共舞」的主人許小姐刺青，彩色大圖覆蓋雙臂，並從正面、背部延伸至大腿前後側，進度達一半時，許小姐突然失聯數月，直到她再次上門才告知罹癌多時，化療結束後繼續完成作品，而背部的浴火鳳凰與前身的霸氣龍頭，對她來說象徵重生與勇氣，時刻提醒著自己要帶著希望過活。

「刺青是複雜又細膩的藝術，訴說著生命經驗與理想。」何釩說，刺青的每一個細節，都會影響圖樣的呈現，包括構圖的設計、下針的深淺、模特兒的忍痛度、勾勒的顏色與暈染，對於上門要求刺青的客人他自有堅持，希望客人對圖樣有想法，畢竟刺青會跟著你一輩子，不得不慎。

雖然榮獲世界冠軍，但何釩謙虛說，只有不斷精進技術、仔細觀察世界，才能成就更好的自我。

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