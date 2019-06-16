脊椎神經重建療法 癱男再站起來

2019-06-16

因車禍被宣告終生癱瘓 現有望重回職場

〔記者吳亮儀／台北報導〕廿九歲的水電技師張淵勝去年十月因一場車禍嚴重受傷，四肢中有三肢的神經都壞掉，原本被醫師宣告會終生癱瘓，但藉由脊椎神經重建療法，張淵勝又能再站起來，甚至有望重回職場。

張淵勝說，他當時騎機車和一輛貨車發生碰撞，受傷嚴重，全身神經受損、多處骨折並失去知覺，還以為會終生癱瘓，覺得人生好像變黑白。

義大醫院院長、台灣骨科創傷學會理事長杜元坤說，張淵勝的神經幾乎都壞了，甚至沒有痛覺，後來利用顯微手術做神經繞道重建，並同時做多處受傷神經的顯微神經接合，才讓張先生又能再站起來。

杜元坤說，張先生因年輕、態度樂觀積極，又能積極配合復健，去年十月底受傷，如今已恢復到僅靠人攙扶就能走路，是很大的進展。張淵勝說，他現在積極復健，希望很快能回到職場繼續工作。

年輕樂觀勤復健 靠人攙扶能走路

杜元坤說，以往神經叢重建及多處神經繞道重建手術難度很高，卅年前，臂神經叢受傷及腰椎骨盆坐骨神經受損的病人，由於神經的重建手術都是靠傳統的神經斷端的接合手術來治療，尤其是脊椎腔內的受損神經就像豆腐般，完全無法縫合，手術成功率往往不到十％。

杜元坤的自創做法，是先讓脊椎徹底大面積減壓，減緩受傷及未受傷脊椎的腫脹，再用鋼釘固定、動態彈性鋼釘、人工脊椎關節置換，最關鍵的技術是利用顯微手術將受損神經繞道接到遠端有血管的健康神經，臨床經驗來看，可將手術成功率提高到八十％。

杜元坤說，有超過九成神經嚴重受損傷患都是因騎機車受傷所致，還有工地意外等，提醒民眾注意交通安全。

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