乳癌切除仍痛如石壓 疼痛症候群上身

2019-06-15

記者翁聿煌／新北報導

80歲的吳阿嬤原本個性十分開朗，5年前罹患乳癌，切除左側乳房與腋下淋巴結，但是術後半年，刺痛感持續從傷口擴大到腋下和肩膀，前胸好像有顆大石頭壓著，經醫師診斷為「乳房切除後疼痛症候群」，替阿嬤做神經阻斷術、脈衝式神經熱凝療法等系列治療後，症狀緩解，吳阿嬤總算回復以往的笑容。

2-3成患者術後持續疼痛

台北慈濟醫院疼痛科醫師莊淨為說，根據美國癌症學會統計，大約有20%到30%的乳癌患者，在接受乳房切除手術後3個月到半年，傷口及臨近組織疼痛仍有持續或加重現象，就可能是「乳房切除後疼痛症候群」。

病人從傷口部位、腋下到手臂內側，會有如火燒、蟲爬、刀刺、電擊般的疼痛，有些人因疼痛與神經問題而影響手部活動，肌肉萎縮，加上疼痛慢性化，嚴重影響日常生活。

她指出，乳房腫瘤摘除手術，會視腫瘤大小及位置，施以不同程度的切除，有部分或全乳房切除。若影響到淋巴結，則會合併前哨淋巴結摘除，或腋下淋巴結全清除，其中腋下淋巴結及組織大範圍切除者，是「乳房切除後疼痛症候群」的高風險族群。

莊淨為說，面對「乳房切除後疼痛症候群」，除藥物與復健治療，還可合併超音波導引介入性治療，進行神經阻斷術及脈衝式神經熱凝術，來延長止痛效果。

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