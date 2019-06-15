水針微創治療 止痛免吃藥

2019-06-15

文／楊翠蟬

用細針局部注射生理食鹽水或林格氏輸液，運用水的物理力量，不用藥來治療慢性痛，這是一種水針超微創治療。這種注射治療特別適合藥物耐受性不好的病人，只是技術難度很高，是傳統疼痛治療之外的選擇。

我們會痛是因為神經受到了刺激，傳導給大腦，我們就知道「痛」。其實所有的痛覺都算是神經痛。

慢性痛病友新選擇

◎什麼樣的刺激會造成神經痛呢？大約可以分成兩種，一種是化學性刺激，另一種是物理性刺激造成。

●化學性刺激：例如刀傷割破皮，受傷的細胞釋放發炎因子，刺激神經，常會有紅、腫、熱、痛等症狀一起發生，這是發炎性痛，使用止痛藥止痛通常很有效，一般3-10天發炎就好，如果止痛的時間越來越短，那麼這個痛就不是單純由發炎所引起的。

●物理性刺激：這是由於神經或血管被夾擠壓迫所產生的反射痛，主要不是發炎，所以使用消炎鎮痛藥的止痛效果不好。不僅是被壓迫的地方痛，而且會影響被控制的肌肉群，使得肌肉變得無力，因此除了痛以外，還會影響日常活動能力，大部分的慢性痛或神經痛都是如此。

目前慢性疼痛除了口服消炎止痛藥以外，也常使用類固醇；注射類固醇會改善疼痛的原因除了消炎之外，類固醇會使肌肉與軟組織軟化萎縮，減輕壓迫夾擠而比較不痛，但是周邊軟組織會萎縮，日後會纖維化，反而使神經夾擠壓迫的範圍越來越大，從單點痛變成到處痛，所以常用類固醇的人常有到處痛的問題。

降低止痛藥使用

慢性疼痛多數是物理性的神經痛，消炎鎮痛藥的效果可能不好，按摩雖然有效，但是效果很短暫；熱敷可能會引發冷卻後的神經痛。所以要治好慢性疼痛，首先就是要找到神經被夾擠的各個壓迫點，使神經得到紓解釋放，才能達到緩解疼痛的效果，以後只要多活動，通常不用吃止痛藥，也可以維持數個月以上。這樣就可以減少止痛藥的使用與副作用。

（作者為書田診所疼痛科醫師）

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